Τέλος, στο πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία έβαλε ο Εμανουέλ Μακρόν, επιλέγοντας τον Φρανσουά Μπαϊρού για νέο πρωθυπουργό της χώρας, στη θέση του Μισέλ Μπαρνιέ.

Από την πλευρά του, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Η Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) τάχθηκε υπέρ μιας πρότασης μομφής κατά του Μπαϊρού επειδή δεν προέρχεται από τις τάξεις της αριστεράς.

«Οι βουλευτές έχουν δύο επιλογές: να υποστηρίξουν τη διάσωση του Μακρόν ή τη μομφή. Εμείς κάναμε τη δική μας», έγραψε στο X η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της LFI στην Εθνοσυνέλευση Ματίλντ Πανό. «Θα καταθέσουμε πρόταση μομφής», πρόσθεσε ο συντονιστής του κινήματος Μανουέλ Μπομπάρ, καταγγέλλοντας μια ύβρη προς τη δημοκρατία.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), δήλωσε ότι το κόμμα του δεν έχει άμεσα σχέδια να λογοκρίνει τον νέο πρωθυπουργό, τονίζοντας ωστόσο πως ο Μπαϊρού θα πρέπει να κάνει διάλογο και με τα επόμενα κόμματα.

«Δεν θα υπάρξει λογοκρισία κατ' αρχήν», δήλωσε ο Μπαρντέλα. «Αυτός ο νέος πρωθυπουργός πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο… οι κόκκινες γραμμές μας παραμένουν», πρόσθεσε.

Από την άλλη, η ηγέτης των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ χαρακτήρισε την επιλογή του Μπαϊρού ως «κακό θέατρο».

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος Φαμπιέν Ρουσέλ ανέφερε πως «υπό αυτές τις συνθήκες, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Μπαϊρού».

Οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές δεν θα συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε σήμερα ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών.

Ορίζοντας τον σύμμαχό του Μπαϊρού για πρωθυπουργό, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε να συνεχίσει την πολιτική του, είπε ο Βαλό, χαρακτηρίζοντας την επιλογή Μπαϊρού «επικίνδυνη».

Οι Σοσιαλιστές είχαν θεωρηθεί πιθανοί ρυθμιστές μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ την περασμένη εβδομάδα, που πυροδότησε τη δεύτερη μεγάλη πολιτική κρίση στη Γαλλία μέσα σε έξι μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.