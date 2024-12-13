Το Κρεμλίνο χαιρέτισε σήμερα την τελευταία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντιτάχθηκε στη χρησιμοποίηση από το Κίεβο αμερικανικών πυραύλων εναντίον του ρωσικού εδάφους, έπειτα από μια νέα «μαζική» ρωσική αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας εναντίον της Ουκρανίας.

Η Μόσχα δήλωσε, επίσης, ότι αυτά τα τελευταία πλήγματα ήταν απάντηση στα πυρά από το Κίεβο με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS δύο ημέρες νωρίτερα εναντίον ενός «στρατιωτικού αεροδρομίου» στο Τανγκαρόγκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Η απερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν δεν επέτρεψε παρά μόλις το Νοέμβριο τη χρησιμοποίηση τέτοιων πυραύλων εναντίον του ρωσικού εδάφους, αφού είχε για καιρό αντιταχθεί σ' αυτή, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κιέβου.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε χθες, Πέμπτη, από το περιοδικό Time, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, δήλωσε «έντονα αντίθετος» σ' αυτή την ιδέα. «Το μόνο που κάνουμε είναι να εντείνουμε αυτό τον πόλεμο και να τον επιδεινώνουμε», υποστήριξε.

Η τελευταία δήλωση του Τραμπ «συμπίπτει πλήρως» με τη ρωσική θέση, αντέδρασε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε πως η εν λόγω δήλωση συμφωνεί με «τη θέση μας για τα αίτια της κλιμάκωσης».

Η Μόσχα και το Κίεβο επιχειρούν να λάβουν την υποστήριξη του ρεπουμπλικανού με φόντο ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να αρχίσουν την ερχόμενη χρονιά, έπειτα από τρία χρόνια ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε πλευρά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» και σε διαπραγματεύσεις για να μπει τέλος στον πόλεμο, μετά τη συνάντησή του πριν από μία εβδομάδα στο Παρίσι με τον Ουκρανό ομόλογό του και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές συζητήσεις για ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων ως ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία για να εγγυηθούν μια μελλοντική κατάπαυση του πυρός είναι πρόωρες και πρόσθεσε πως η Ρωσία θέλει την ειρήνη μάλλον, παρά απλώς μια εκεχειρία, ενώ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός, θέλουμε την ειρήνη, από τη στιγμή που οι όροι μας θα έχουν εκπληρωθεί και όλοι οι στόχοι μας θα έχουν επιτευχθεί», αντέδρασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «οι προϋποθέσεις για τις διαπραγματεύσεις» δεν υφίστανται, καθώς η Μόσχα ζητάει μια ντε φάκτο παράδοση της Ουκρανίας πριν διαπραγματευθεί τους όρους για την ειρήνη.

Η Μόσχα, οι δυνάμεις της οποίας προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία, δεν χαλαρώνει την πίεσή της επί του άμαχου πληθυσμού και το πρωί εξαπέλυσε μια νέα μαζική επίθεση εναντίον του ενεργειακού δικτύου της, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

«Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν μια μαζική επίθεση εναντίον κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων της ενεργειακής υποδομής» της Ουκρανίας», δήλωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 94 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρούζ, καθώς και 193 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Συνολικά 81 πύραυλοι και 80 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα και άλλα 105 drones «χάθηκαν από τα ραντάρ και δεν έπληξαν τους στόχους τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε μέσω του X να υπάρξει «ισχυρή αντίδραση» της διεθνούς κοινότητας για να μπει τέλος στην «τρέλα» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αν οι Δυτικοί «φοβούνται ή συνηθίζουν στον τρόμο, ο Πούτιν βλέπει σ' αυτό την άδεια να συνεχίσει», τόνισε.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε μέσω του X τους Δυτικούς να παραδώσουν στην Ουκρανία «20 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, NASAMS, HAWK και IRIS-T».

Δωδέκατη μαζική αεροπορική επίθεση εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού τομέα από την αρχή της χρονιάς, τα σημερινά πλήγματα «προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό θερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο όμιλος DTEC, ο κύριος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας της χώρας.

Η εθνική ενεργειακή εταιρεία Ukrenergo ανακοίνωσε από την πλευρά της πως διευρύνονται οι διακοπές της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα.

