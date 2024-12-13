Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ με πρότεινε επειδή αγαπάει τους Έλληνες

Του Χριστόδουλου Αθανασάτου

Την πεποίθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την επέλεξε ως Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα επειδή “αγαπάει τους Έλληνες” εξέφρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τη συζήτησή της με τον λομπίστα Ρότζερ Στόουν (Roger Stone) στη διαδικτυακή εκπομπή της στην πλατφόρμα Rumble “The Kimberly Guilfoyle Show”, όπου επίσης φιλοξένησε και τον Ελληνοαμερικανό μεγιστάνα Τζον Κατσιματίδη.

“Ειλικρινά, δείχνει πόσο πολύ αγαπάει τον λαό της Ελλάδας και πόσο σοβαρά το αντιμετωπίζει, επειδή γνωρίζει τη δουλειά που πρόκειται να κάνω και ότι θα αποδώσω γι' αυτόν, για τον αμερικανικό λαό και για τον λαό της Ελλάδας, σίγουρα.Ήδη έχω έρθει σε επαφή με τον τωρινό πρέσβη και συνεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση. Είναι υπέροχο που ετοιμάζεται μια πλήρης ενημερωτική αναφορά για όλα τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό. Ξέρετε, είμαι λίγο "σπασικλάκι" και ανυπομονώ να μελετήσω όλα τα θέματα!”, ανέφερε η Γκίλφοϊλ, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει, εφόσον εγκριθεί από την προβλεπόμενη διαδικασία στη Γερουσία.

“Νιώθω τόσο τιμή που μπορώ να αναλάβω αυτή τη θέση, να κάνω κάτι στο οποίο πραγματικά πιστεύω και που θεωρώ σημαντικό στη διεθνή σκηνή. Και ειλικρινά, Θεέ μου, τι τιμή ζωής να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον μεγαλύτερο πρόεδρο που είχε ποτέ αυτή η χώρα, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το είπα στον πρόεδρο τις προάλλες – και γνωριζόμαστε εδώ και δύο δεκαετίες. Είναι απλά... απίθανο. Και μου είπε: «Αυτό αφορά εσένα κι εμένα, και όσα κάνουμε, και όσα πρόκειται να πετύχουμε για την Ελλάδα». Και το λατρεύω απολύτως. Ειλικρινά, δεν ζήτησα τίποτα. Απλά είπα: «Θέλω να πάω στην Ελλάδα. Το αγαπώ». Γιατί το βρίσκω τόσο ενδιαφέρον και συναρπαστικό. Έχω περάσει χρόνο σε πολλές άλλες χώρες. Όπως ξέρετε, σπούδασα Νομική στην Ιρλανδία για κάποιο διάστημα. Εκεί μελετούσα δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στο Trinity College του Δουβλίνου, Ιρλανδία. Είμαι μεγάλη μαθήτρια της Ιστορίας και είμαι ενθουσιασμένη, γιατί η Ελλάδα έχει έναν σημαντικό ρόλο στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ επίσης. Εκτιμώ πραγματικά αυτό και ο Πρόεδρος ήταν τόσο ευγενικός όταν με κάλεσε και μου πρόσφερε αυτή τη θέση”, είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

“Θερμότατα συγχαρητήρια. Αυτός είναι ένας από τους καλύτερους διορισμούς του προέδρου. Συγχαρητήρια σε σένα, συγχαρητήρια σε αυτόν και συγχαρητήρια στη χώρα”, είπε, μεταξύ άλλων, ο Στόουν, με την Γκίλφοϊλ να διευκρινίζει πως δεν είναι από τα άτομα που επιζητούν θέσεις αλλά είναι ενθουσιασμένη με την προοπτική της Πρεσβείας στην Αθήνα.

“Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να γίνουν πρέσβεις. Εγώ, όμως, ήθελα να αναλάβω μια σημαντική και απαιτητική θέση, που να ταιριάζει με τον ενθουσιασμό, τη νοημοσύνη και την εργασιακή μου ηθική, σε μια περιοχή του κόσμου που θεωρώ γεωπολιτικά σημαντική. Ήθελα να εργαστώ για να ενισχύσω τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, όσον αφορά την ενέργεια, το εμπόριο και την οικονομία. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό”, είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και στον Τομ Μπάρακ, ένα άλλο πρόσωπο κοντά στον Τραμπ, που πρόκειται να αναλάβει Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, προαναγγέλοντας ότι θα συνεργαστεί μαζί του.

“Ο Τομ Μπαρακ είναι, κατά κάποιον τρόπο, ο συνοδός πρέσβης, εξαιρετικός, εξαιρετικά έξυπνος, καταπληκτικός. Θα είναι ακριβώς δίπλα μου, στην Τουρκία. Όταν σκέφτομαι όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, βλέπω ότι πρόκειται για μια σημαντική κατάσταση για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και το λατρεύω, ως μαθήτρια και μελετήτρια της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα βρίσκομαι στη γενέτειρα της δημοκρατίας, ειδικά καθώς πλησιάζουμε την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών”, κατέληξε η Γκίλφοϊλ.

“Τζόνι, έλα μαζί μου στην Αθήνα!”

Στην έναρξη της εκπομπής, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ως προσκεκλημένο τον Τζον Κατσιματίδη, με τον οποίο τους συνδέει στενή φιλία αλλά και η ένθερμη υποστήριξή τους προς τον Τραμπ. Ο ίδιος επίσης τη συνεχάρη, ενώ η Γκίλφοϊλ δεν παρέλειψε να αστειευτεί μαζί του για την πρόταση που ο ίδιος αποκάλυψε ότι δέχτηκε για την προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

“Θέλω να μιλήσουμε για το υπόβαθρό σου και ότι, σύμφωνα με αναφορές, σου έγινε ακόμη και μια πρόταση. Οκ, όλοι το συζητούσαμε αυτό, θα έχει ενδιαφέρον. Έλα μαζί μου στην Ελλάδα, Τζόνι. Να κατέβεις για πρόεδρος της Ελλάδας”, είπε χαρακτηριστικά ενώ, σε αναφορά του Κατσιματίδη για την ποιότητα ζωής και το ελληνικό φαγητό, η ίδια αποκάλυψε ότι γιορτάζει πάντα τα γενέθλιά της σε ελληνικό εστιατόριο.

“Κάθε χρόνο, στα γενέθλιά μου, θέλω πάντα να τρώω ελληνικό φαγητό. Λατρεύω το αρνί, το ελληνικό μέλι, το γιαούρτι, και όλα αυτά μαζί. Στο Σαν Φρανσίσκο, πάντα πήγαινα σε αυτό το εστιατόριο. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ, αλλά είναι ένα υπέροχο ελληνικό εστιατόριο που λέγεται Kokari. Και κάθε φορά που με ρωτούσαν: «Θες να πάμε στο ίδιο;» έλεγα: «Ναι, θέλω να πάμε στο ίδιο. Είναι το αγαπημένο μου», τόνισε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, η προτεινόμενη Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα - η οποία δεν έκανε καμία νύξη στις υποτιμητικές δηλώσεις που είχε κάνει για τους Έλληνες μετά το δημοψήφισμα του 2015 - επαίνεσε τον ελληνικό λαό “για την ανθεκτικότητα και την οικονομική του πορεία”.

“Εμπνέομαι και εντυπωσιάζομαι από την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού, την οικονομική τους πορεία και την απίστευτη ιστορία τους, που είναι τόσο πλούσια – η γενέτειρα της δημοκρατίας. Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας!”, είπε, μεταξύ άλλων.

