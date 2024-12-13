Συρία: Το μεγαλύτερο «ναρκοκράτος» του κόσμου

Η Συρία, και όχι κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής όπως θα πίστευε κανείς, ήταν το μεγαλύτερο «ναρκοκράτος» του κόσμου. Οι αντάρτες υπό την ηγεσία των Ισλαμιστών που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ έχουν καταλάβει στρατιωτικές βάσεις και κόμβους διανομής μιας διεγερτικής ουσίας τύπου αμφεταμίνης, που έχει κατακλύσει τη μαύρη αγορά σε όλη τη Μέση Ανατολή, και χρησιμοποιούνταν μάλιστα ως «διαπραγματευτικό χαρτί» με άλλα αραβικά κράτη.



Υπό την ηγεσία της τζιχαντιστικής οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ Ασάμ (HTS), οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι βρήκαν μια τεράστια ποσότητα ναρκωτικών και ορκίστηκαν να την καταστρέψουν.



Την Τετάρτη, μαχητές της HTS επέτρεψαν σε δημοσιογράφους να εισέλθουν σε μια αποθήκη, σε ένα λατομείο στα περίχωρα της Δαμασκού, όπου τα χάπια captagon ήταν κρυμμένα μέσα σε ηλεκτρικά εξαρτήματα προορισμένα για εξαγωγή.



«Αφού μπήκαμε και κάναμε έναν έλεγχο ανακαλύψαμε ότι αυτό είναι ένα εργοστάσιο για τον Μαχέρ αλ Άσαντ και του συνεταίρου του Αμερ Κίτι», είπε ο μασκοφορεμένος μαχητής Αμπού Μάλεκ αλ Σάμι, καταδεικνύοντας ότι το εμπόριο ναρκωτικών ήταν «οικογενειακή υπόθεση» του καθεστώτος.

Οικιακές συσκευές

Ο Μαχέρ αλ Άσαντ ήταν στρατιωτικός διοικητής, και ο νεότερος αδερφός του έκπτωτου Μπασάρ, ο οποίος θεωρείται ότι έχει φυγαδευτεί. Κατηγορείται ευρέως ότι ήταν ο άνθρωπος πίσω από το επικερδές εμπόριο χαπιών captagon.



Στον Κίτι, έναν Σύρο πολιτικό, επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2023 από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία είπε ότι «ελέγχει πολλές επιχειρήσεις στη Συρία που διευκολύνουν την παραγωγή και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών».



Σε ένα σπηλαιώδες γκαράζ κάτω από την αποθήκη και τις θέσεις φόρτωσης, χιλιάδες σκονισμένα μπεζ χάπια captagon ήταν συσκευασμένα στα χάλκινα πηνία των ολοκαίνουργιων οικιακών σταθεροποιητών τάσης.



«Βρήκαμε έναν μεγάλο αριθμό συσκευών που ήταν γεμάτες με συσκευασίες χαπιών captagon που προορίζονταν να βγουν λαθραία από τη χώρα. Είναι μια τεράστια ποσότητα. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε (πόσα είναι)» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αλ Σάμι.

Πάνω, στην αποθήκη, χαρτοκιβώτια ήταν έτοιμα για να επιτρέψουν στους διακινητές να «μεταμφιέσουν» το φορτίο τους ως φορτία παλετών τυποποιημένων εμπορευμάτων, δίπλα σε σάκους με καυστική σόδα. Η καυστική σόδα, ή υδροξείδιο του νατρίου, είναι ένα βασικό συστατικό στην παραγωγή μεθαμφεταμίνης, ενός άλλου διεγερτικού.



Ο Άσαντ ανετράπη το Σαββατοκύριακο σε μια αστραπιαία επίθεση των HTS, αλλά τα έσοδα από την πώληση του captagon στήριξαν την κυβέρνηση του Άσαντ σε όλη τη διάρκεια του 13ετούς εμφυλίου πολέμου στη Συρία.



Το captagon μετέτρεψε τη Συρία στο μεγαλύτερο «ναρκοκράτος» στον κόσμο. Τα ναρκωτικά έγιναν μακράν η πιο προσοδοφόρα εξαγωγή της Συρίας, υποσκελίζοντας όλες τις νόμιμες εξαγωγές της μαζί, σύμφωνα με εκτιμήσεις που προέκυψαν από επίσημα στοιχεία του AFP κατά τη διάρκεια έρευνας του 2022.



Οι ειδικοί - όπως ο συντάκτης μιας έκθεσης του Ιουλίου από το Κέντρο Μέσης Ανατολής Carnegie - πιστεύουν επίσης ότι ο Άσαντ χρησιμοποίησε την απειλή τροφοδοτούμενων από ναρκωτικά αναταραχών για να ασκήσει πίεση στις αραβικές κυβερνήσεις. Το Captagon πυροδότησε μια επιδημία κατάχρησης ναρκωτικών σε πλούσιες χώρες του Κόλπου, ακόμη και όταν ο Άσαντ αναζητούσε τρόπους να τερματίσει τη διπλωματική του απομόνωση μεταξύ των ομοίων του, έγραψε ο μελετητής του Carnegie Χεσάμ Αλγκανάμ.

«Τεράστια ποσότητα αδερφέ»

Ο Άσαντ, έγραψε ο Αλγκανάμ, «εκμεταλλεύτηκε το λαθρεμπόριο captagon ως μέσο άσκησης πίεσης στα κράτη του Κόλπου, ιδίως στη Σαουδική Αραβία, ώστε να επανενσωματώσουν τη Συρία στον αραβικό κόσμο», κάτι που έκαναν το 2023, οπότε επανεντάχθηκε στο μπλοκ του Αραβικού Συνδέσμου.



Η καυστική σόδα στην αποθήκη στα προάστια της Δαμασκού, ήταν προμηθευμένη από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις ετικέτες στους σάκους. Η αποθήκη ήταν τεράστια, αλλά μικρότερες και επίσης εντυπωσιακές κρυψώνες του captagon εντοπίστηκαν και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με μονάδες υπό τη διοίκηση του Μάχερ Άσαντ.



Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου βρήκαν αυτή την εβδομάδα μια σβησμένη εστία φωτιάς με χάπια captagon στην αεροπορική βάσης Μαζέχ, τώρα στα χέρια των μαχητών της HTS που κατέλαβαν την πρωτεύουσα Δαμασκό προερχόμενοι από τον Βορρά.



Πίσω από τον σωρό που σιγόκαιγε, σε ένα λεηλατημένο κτίριο της πολεμικής αεροπορίας, βρισκόταν περισσότερο captagon μαζί με άλλες παράνομες εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων «μαϊμού» χαπιών Viagra για την ανικανότητα και κακής ποιότητας πλαστών χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων.



«Καθώς μπαίναμε στην περιοχή βρήκαμε μια τεράστια ποσότητα captagon. Οπότε την καταστρέψαμε και την κάψαμε. Είναι τεράστια ποσότητα, αδερφέ», είπε ένας μαχητής της HTS χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Χατάμπ».



«Τα καταστρέψαμε και τα κάψαμε γιατί είναι επιβλαβή για τους ανθρώπους. Βλάπτει τη φύση και τους ανθρώπους»



Ο Χατάμπ τόνισε επίσης ότι η HTS, η οποία έχει σχηματίσει μια μεταβατική κυβέρνηση για να αντικαταστήσει το καθεστώς, δεν θέλει να βλάψει τους γείτονές της εξάγοντας το φάρμακο - ένα εμπόριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

