Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από ΗΠΑ στην Ουκρανία, ύψους 1,2 δισεκ. δολαρίων, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο

Ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, ύψους 1,2 δισεκ. δολαρίων, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αυτής, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα αυτή βοήθεια αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι «οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, παρέχοντάς της βραχυπρόθεσμα πόρους κρίσιμης σημασίας, όπως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικά και, μακροπρόθεσμα, ενισχύοντας τις αμυντικές δυνατότητές της», ανέφερε η ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Το πακέτο περιλαμβάνει τη δέσμευση πρόσθετων βολών πυροβολικού των 155 mm και υποστήριξη για να μπορέσει η Ουκρανία να διατηρήσει καλύτερα τα συστήματα και τον εξοπλισμό της, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αυτή τη φορά οι ΗΠΑ δεν θα παράσχουν εξοπλισμό προερχόμενο από τα αποθέματά τους αλλά θα χρηματοδοτήσουν την αγορά εξοπλισμού. Στο νέο αυτό πακέτο προβλέπεται η αγορά πυρομαχικών για συστήματα εντοπισμού και κατάρριψης drones.

Αναλυτικότερα αυτό το πακέτο περιλαμβάνει:

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη νέα αμερικανική βοήθεια, κάνοντας λόγο για «ένδειξη αλληλεγγύης» που επιδεικνύεται σε μια «συμβολική ημέρα για εμάς, την Ημέρα της Ευρώπης και την Ημέρα της Νίκης επί του ναζισμού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Μαζί, οδεύουμε προς μια νέα νίκη», έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος.

Grateful to @POTUS & 🇺🇸 people for providing 🇺🇦 with a powerful $1.2 billion defense assistance package. We appreciate this sign of solidarity with 🇺🇦 shown on a symbolic day for us – Europe Day & the Day of Victory over Nazism in WW2. Together we're moving towards a new victory!