Ουκρανία: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο για την «Ημέρα της Ευρώπης»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφθασε σήμερα στο Κίεβο για να σηματοδοτήσει την Ημέρα της Ευρώπης και να επιδείξει την υποστήριξή της στην Ουκρανία έναντι της ρωσικής επίθεσης την ημέρα που η Μόσχα τιμά τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφθασε στο Κίεβο με νυκτερινό τρένο προερχόμενο από την Πολωνία για να συναντήσει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να εργασθεί σχετικά με το ουκρανικό αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που την συνοδεύουν.

Λίγο πριν από την άφιξή της, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επί δύο ώρες στο Κίεβο.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq