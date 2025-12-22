ΗΠΑ - Ουκρανία: Παραγωγικές οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, αλλά δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας κάνουν λόγο για «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες στο Μαϊάμι, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, εξέδωσε κοινή δήλωση με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά από τις τριήμερες συναντήσεις που είχε και με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Όπως ανέφεραν, η συνάντησή τους επικεντρώθηκε στο σχέδιο 20 σημείων, σε ένα «πολυμερές πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας», σε ένα «πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία» και σε ένα «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας».

Ξεχωριστές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και του Ρώσου απεσταλμένου, Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Η κοινή μας προτεραιότητα είναι να σταματήσουμε τις δολοφονίες, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάκαμψη, τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας», ανέφεραν Γουίτκοφ και Ουμέροφ σε κοινή ανακοίνωση.

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν το τελευταίο βήμα σε μια σειρά διπλωματικών επαφών που ξεκίνησαν πριν από μερικές εβδομάδες, μετά τη διαρροή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ, το οποίο προκάλεσε σοκ στην Ουκρανία και στους Ευρωπαίους συμμάχους της, καθώς φαινόταν να ευνοεί τη Ρωσία.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε επίσης ότι εκπρόσωποι της Ρωσίας συναντήθηκαν με τον ίδιο και άλλους αξιωματούχους των ΗΠΑ στη νότια Φλόριντα, μεταξύ των οποίων και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Γουίτκοφ: Η Ρωσία παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Σημείωσε ακόμη ότι οι συναντήσεις με τον Ρώσο απεσταλμένο ήταν επίσης «παραγωγικές και εποικοδομητικές» και ότι «η Ρωσία παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία».

Όπως αναφέρει το BBC, ο Τραμπ πιέζει τις δύο χώρες να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο μέχρι στιγμής Ρωσία και Ουκρανία δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το αίτημα της Μόσχας να διατηρήσει τα εδάφη που έχει ήδη καταλάβει.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιθυμεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με έξι πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Ο Πούτιν πάντως έχει δηλώσει στο BBC πως: «Δεν θα υπάρξουν άλλες (στρατιωτικές) επιχειρήσεις αν μας αντιμετωπίσετε με σεβασμό, αν σεβαστείτε τα συμφέροντά μας, όπως εμείς πάντα προσπαθούσαμε να σεβαστούμε τα δικά σας».

