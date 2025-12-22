Γκιουλέρ: Έχουμε δυνατότητα να εξαλείψουμε κάθε απειλή σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

«Έχουμε δυνατότητα να εξαλείψουμε κάθε απειλή σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο», δήλωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι «θα αποτύχει κάθε προσπάθεια αποκλεισμού μας σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο», σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

ΕΙδικότερα, ο Γκιουλέρ δήλωσε: «Η τρέχουσα κατάσταση δείχνει ότι οι εντάσεις στο Αιγαίο μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω αμοιβαίας κατανόησης και διαλόγου. Μερικές φορές συναντάμε ενέργειες και δηλώσεις που στοχεύουν στη διατάραξη των εποικοδομητικών προσπαθειών που καταβάλλουν οι ηγέτες των δύο χωρών. Όσοι προσπαθούν να χτίσουν την πολιτική τους καριέρα σπέρνοντας διχόνοια μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού θα πρέπει να απαλλαγούν από την παράνοιά τους για τις απειλές και να σταματήσουν να υπονομεύουν τη διαδικασία. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτούς. Ωστόσο, έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να στρέφεται κατά της χώρας μας. Τονίζουμε με αποφασιστικότητα σε κάθε ευκαιρία ότι καμία προσπάθεια αποκλεισμού της χώρας μας ή παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν θα ευοδωθεί, και από αυτή την άποψη, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» με την ίδια ευαισθησία».

Ο Γκιουλέρ δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους: «Το γεγονός ότι η Ελλάδα, το ισραήλ και οι Ελληνοκύπριοι (Κυπριακή Δημοκρατία) συνεργάζονται και υπογράφουν συμφωνίες, δεν αποτελεί απειλή για εμάς. Υπογράφουμε επίσης συμφωνίες με πολλές χώρες. Αλλά δεν συνάπτουμε αυτές τις συμφωνίες εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας. Υπάρχοπυν αναφορές ότι θα αναπτύξουν συστήματα αεράμυνας, τα οποία θα αποκτήσουν από το Ισραήλ, σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτά είναι, εξ ορισμού, αποστρατιωτικοποιημένα νησιά, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι οπλισμένα βάσει των συνθηκών. Πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εργασίες σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να τρέφουν υπερβολικές ελπίδες. Δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα με την προμήθεια των F-16. Φυσικά, η προτεραιότητά μας θα είναι τα F-35. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα ασκούν πιέσεις για να μας εμποδίσουν να παραλάβουμε αυτά τα αεροσκάφη».

Οζέλ: «Οι Τούρκοι πάνε για να πάρουν τα τρόφιμά τους σητν Ελλάδα που είναι φθηνότερη»

«Οι Τούρκοι πάνε για να πάρουν τα τρόφιμά τους στην Ελλάδα που είναι φθηνότερη», δήλωσε ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Τουρκία. Ο Οζέλ σημείωσε ότι στην Τουρκία οι τιμές κρέατος είναι τριπλάσιες σε σχέση με την Ελλάδα, τονίζοντας ότι ο ΤΟύρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν « μας έκανε να έχουμε ανάγκη τους Έλληνες».

Ειδικότερα, ο Οζέλ σημείωσε: «To πιο πικρό και άδικο που ζούμε είναι αυτό που μιλάει όλη η Τουρκία. Ολοι πάνε να κάνουν αγορές στην Ελλάδα. Σήμερα για τους κατοίκους της Αδριανούπολης και της Κωνσταντινούπολης διοργανώνονται οργανωμένα ταξίδια για φθηνά τρόφιμα και πηγαίνουν να τα αγοράσουν απο την Αλεξανδρούπολη. Διότι η Ελλάδα είναι τόσο φθηνή καθώς μπορείς να καλύψεις και τα έξοδα του ταξιδιού και να αγοράσεις και φθηνότερα τρόφιμα. Ο Νίκος στην Αλεξανδρούπολης για ένα κιλό κιμά πληρώνει 350 λίρες, στην Αδριανούπολη είναι ο κ. Νιχάτ που οι φίλοι του τον αποκαλούν Νίκο, αυτός για ένα κιλό κιμά πληρώνει 900 λίρες. Υπάρχει ένα σύστημα που τον κιμά που πουλάει στον Νίκο για 350 λίρες ενώ στην Τουρκία τον πουλάει για 900 λίρες. Για αυτό ακριβώς οι άνθρωποι απο την Τουρκία που έχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό τροφίμων στον κόσμο, ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να αγοράσουν τρόφιμα»

«Θα τελειώσει αυτό το καθεστώς που μας έκανε να έχουμε ανάγκη τους Έλληνες και τους Βούλγαρους και θα έρθει το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ», πρόσθεσε ο Οζέλ.

Ο τουρκικός Τύπος για την τριμερή Μητσοτάκη - Νετανιάχου - Χριστοδουλίδη

Εν τω μεταξύ, την Ιερουσαλήμ επισκέπτεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην 10η Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον τουρκικό Τύπο να σχολιάζει την τριμερή με αιχμηρό τρόιπο.

Ειδικότερα, η Turkiye γράφει πως «χτίζουν κάστρο από άμμο εναντίον της Τουρκίας» ενώ η AKSAM σημειώνει ότι «ο γενοκτόνος Νετανιάχου φιλοξενεί Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη. Στην τριμερή αναφέρεται και η τουρκική εφημερίδα Hurriyet.

