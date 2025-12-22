Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο φαινόμενο καταγράφηκε πρόσφατα στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Δυτικής Αυστραλίας. Πρόκειται για το λεγόμενο «pincer attack wave» (κύμα-δαγκάνα), κατά το οποίο δύο ισχυρά κύματα συγκλίνουν, δημιουργώντας μια τεράστια κατακόρυφη εκτόξευση νερού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC Australia, η σύγκρουση των κυμάτων είχε ως αποτέλεσμα μια κάθετη «έκρηξη» θαλασσινού νερού, σε ύψος 40 μέτρων. Η ισχύς του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε το νερό χτύπησε ακόμη και το drone που κατέγραφε το περιστατικό από αέρος.

Ο φωτογράφος Allen, ο οποίος απαθανάτισε το σπάνιο φαινόμενο, δήλωσε ότι η εικόνα ήταν τόσο ασυνήθιστη και εντυπωσιακή, που πολλοί από όσους είδαν το βίντεο πίστεψαν αρχικά πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όπως εξήγησε, ωστόσο, πρόκειται για πραγματικό φυσικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σπάνια και υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κυματισμοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, τόσο για σκάφη όσο και για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή ή στη θάλασσα. Η απρόβλεπτη δύναμη και η κατακόρυφη ένταση του νερού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Πηγή: skai.gr

