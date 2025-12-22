Τις τελευταίες ώρες, η είδηση ότι ο καταδικασμένος σε 5ετή κάθειρξη και υπό δικαστική επιτήρηση Νικολά Σαρκοζί βρίσκεται για οικογενειακές διακοπές στην εξωτική Γουαδελούπη, έχει προκαλέσει σάλο στη Γαλλία.

Μετά τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας με τον Σαρκοζί να κάνει τζόκινγκ στην παραλία στο Bourg de Sainte-Anne (χώρις το βραχιολάκι επιτήρησης), όπως τονίζουν χαρακτηριστικά τοπικά μέσα) και να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα με την Κάρλα Μπρούνι, ένα νέο βίντεο κυκλοφορεί τώρα ευρέως στο διαδίκτυο.

Σε αυτό φαίνεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας με τη σύζυγό του να χαλαρώνουν στις εξέδρες ενός πολυτελούς Beach Club, φορώντας τα μαγιό τους.

🇫🇷🇬🇵 Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont été aperçus dans un Beach Club en Guadeloupe.pic.twitter.com/Vs0NFU03Sw — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 21, 2025

Πώς έφυγε από τη Γαλλία

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας φέρεται να πήρε ειδική άδεια εξόδου όχι μόνο από το σπίτι του αλλά και από τη χώρα και έφτασε στη Γουαδελούπη στις 19 Δεκεμβρίου, μαζί με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους Τζούλια και τον σωματοφύλακά του.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, το άρθρο 138 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απαριθμεί τις υποχρεώσεις της δικαστικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης μη εγκατάλειψης των εδαφικών ορίων που καθορίζονται από τον δικαστή.

Ωστόσο, ο δικαστής μπορεί να τροποποιήσει τις επιβληθείσες υποχρεώσεις, να τις άρει ή να χορηγήσει μια περιστασιακή ή προσωρινή εξαίρεση από την τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 141-1 του ίδιου κώδικα.

Με άλλα λόγια, εάν ένας δικαστής επιβάλει αρχικά απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία ή μια δεδομένη περιοχή, ο ίδιος δικαστής μπορεί κατ' εξαίρεση να χορηγήσει παρέκκλιση, για παράδειγμα για ταξίδι ή διακοπές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

