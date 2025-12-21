Διπλωματικός μαραθώνιος στο Μαϊάμι για το Ουκρανικό - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις και η ανοικοδόμηση

Διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαϊάμι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με διαδοχικές συναντήσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, καθώς οι συνομιλίες επικεντρώνονται στον τερματισμό των εχθροπραξιών, τις εγγυήσεις ασφαλείας και το χρονοδιάγραμμα λήψης αποφάσεων.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ότι «προβλέπονται και άλλες συναντήσεις σήμερα με την αμερικανική αντιπροσωπεία και τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι εργασίες πάνω στα έγγραφα που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ανοικοδόμηση συνεχίζονται», δήλωσε. «Κάθε ζήτημα εξετάζεται διεξοδικά και οι συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά είναι εποικοδομητικές. Αυτό είναι σημαντικό. Συζητείται επίσης το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τα πιθανά χρονικά όρια για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων».

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι αναμένει τις «λεπτομέρειες των συζητήσεων» από τους απεσταλμένους του που βρίσκονται επί τόπου, τον Ρουστέμ Ουμέροφ και τον Άντριι Γκνάτοφ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα «αποκλειστικά αρνητικά» σήματα από τη Ρωσία: «επιθέσεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, ρωσικά εγκλήματα πολέμου στις παραμεθόριες περιοχές και συνεχείς επιδρομές κατά των υποδομών μας».

Νωρίτερα ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ είχε ανακοινώσει ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους στο Μαϊάμι, όπου βρίσκονται από την Παρασκευή για συνομιλίες γύρω από τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Τρίτη ημέρα εργασίας. Σήμερα, με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Άντριι Γκνάτοφ, θα έχουμε άλλη μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εργαζόμαστε εποικοδομητικά και ουσιαστικά. Αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο και πρακτικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα συναντήσουν επίσης σήμερα, για δεύτερη φορά, τον εκπρόσωπο της Ρωσίας Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ωστόσο, ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin δήλωσε ότι οι αλλαγές που έκαναν ευρωπαϊκές χώρες και η Ουκρανία στις αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν βελτιώνουν τις προοπτικές ειρήνης.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το έγγραφο και δεν βελτιώνουν τη δυνατότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», φέρεται να δήλωσε την Κυριακή ο Yury Ushakov, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.



