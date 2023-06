Μυστήριο με «ισχυρή έκρηξη» στην Ουάσινγκτον - Η πρώτη εξήγηση

Αναφέρεται ότι η αστυνομία κάλεσε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και άλλους φορείς για περισσότερες πληροφορίες - "Πλημμυρίδα" αναρτήσεων και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δεκάδες άνθρωποι ανέφεραν προ ολίγου ότι άκουσαν μια δυνατή "έκρηξη" στην περιοχή της Ουάσιγκτον, η οποία τάραξε σπίτια και προκάλεσε πανικό - αν και κανένας αξιωματούχος δεν έχει δώσει κάποια επαρκή εξήγηση μέχρι στιγμής. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες, ο δυνατός κρότος ακούστηκε μέχρι τη Βόρεια Βιρτζίνια και το Μέριλαντ.

🚨🇺🇸Huge boom or explosion in Washington DC a couple of minutes ago. The sound was even heard in Northern Virginia and Maryland. ... Updating pic.twitter.com/1cKBKoMCPH — Terror Alarm (@Terror_Alarm) June 4, 2023

Γύρω στις 15:30 την Κυριακή (τοπική ώρα), οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν ένα τεράστιο κρότο στην πόλη. Αυτό οδήγησε σε μια "πλημμυρίδα" αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εικασίες σχετικά με την αιτία. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμα και για σεισμό.

Αναφέρεται ότι η αστυνομία κάλεσε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και άλλους φορείς για περισσότερες πληροφορίες.

"Δεν υπήρξε κανένα επαληθευμένο περιστατικό οποιουδήποτε είδους, και ελέγχουμε με συναρμόδιους φορείς. Θα ενημερώσουμε εάν βρεθούν περαιτέρω πληροφορίες" ανέφερε σε tweet του ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπάουι.

Η πρώτη εξήγηση

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είπε ότι δεν υπάρχει απειλή αυτή τη στιγμή, αλλά δεν δόθηκε καμία αιτία. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές αναφέρουν πάντως ότι ασκήσεις αεράμυνας που πραγματοποιούνταν πάνω από την Ουάσιγκτον, το Μέριλαντ και τη Βιρτζίνια προκάλεσαν ηχητική έκρηξη. Η ηχητική έκρηξη προκαλείται όταν τα υπερηχητικά αεροσκάφη ξεπερνούν τη ταχύτητα του ήχου, με αποτέλεσμα να προκαλείται ένας μεγάλος θόρυβος – γνωστός και ως sonic boom –που μοιάζει με εκείνον μιας μεγάλης έκρηξης. Όταν πραγματοποιείται το σπάσιμο του φράγματος του ήχου εμφανίζεται ένα ασυνήθιστο σύννεφο.

Reports of sounds of an explosion are coming into the communication center. There has been no verified incident of any kind, and we are checking with other jurisdiction. We will update if further information is found. @BowiePDNews @CityofBowie — Chief John Nesky (@ChiefBowiePD) June 4, 2023

Breaking 🚨 Large Explosion in Washington D.C. — Beard Vet (@Beard_Vet) June 4, 2023

Huge boom or explosion in Washington DC a couple of minutes ago. Seems people from Northern Virginia to Maryland heard it. Shook homes here on Capitol Hill. Does anyone know what it was? #WashingtonDC — Cole Rojewski (@ColeRojewski) June 4, 2023

There was an explosion in Washington DC a couple of minutes ago. It seems to have been heard in a large area of the city. I have no idea what happened, but it's not good. — Hussein Ibish (@Ibishblog) June 4, 2023

