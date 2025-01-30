Η κλοπές και η βία κατά των εργαζομένων λιανικής στη Βρετανία εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ πέρυσι και είναι «εκτός ελέγχου», εν μέρει από εγκληματικές συμμορίες, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η ετήσια έρευνα εγκλήματος της British Retail Consortium (BRC) βρήκε ότι περισσότερα από 20 εκατομμύρια περιστατικά κλοπής διαπράχθηκαν το έτος έως τις 31 Αυγούστου 2024, που ισοδυναμεί με 55.000 την ημέρα, κοστίζοντας στους λιανοπωλητές συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια λίρες (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια) .

Υπήρξαν 16 εκατομμύρια περιστατικά το προηγούμενο έτος.

Το BRC είπε ότι πολλά περισσότερα περιστατικά την τελευταία περίοδο συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, με συμμορίες να στοχεύουν συστηματικά καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Τα περιστατικά βίας και κακοποίησης το 2023/24 αυξήθηκαν σε πάνω από 2.000 την ημέρα, από 1.300 το προηγούμενο έτος.

«Το έγκλημα του λιανικού εμπορίου ξεφεύγει από τον έλεγχο. Οι άνθρωποι του λιανικού εμπορίου υποφέρουν, υπάρχει φυλετική κακοποίηση και απειλές με όπλα. Κάθε μέρα αυτό συνεχίζεται, οι εγκληματίες γίνονται όλο και πιο τολμηροί και επιθετικοί», δήλωσε η Helen Dickinson, επικεφαλής του BRC.

Η ικανοποίηση από την ανταπόκριση της αστυνομίας στα περιστατικά παραμένει χαμηλή, με το 61% των ερωτηθέντων να την περιγράφουν ως «φτωχή» ή «πολύ φτωχή», έδειξε η έκθεση.

«Με λίγη πίστη στην παρουσία της αστυνομίας, δεν είναι περίεργο που οι εγκληματίες αισθάνονται ότι έχουν άδεια να κλέβουν, να απειλούν, να επιτίθενται και να κακοποιούν», είπε ο Ντίκινσον.

Το BRC ανέφερε ότι το ποσό που δαπανήθηκε για την πρόληψη του εγκλήματος έφτασε επίσης σε υψηλό επίπεδο, με τους λιανοπωλητές να επενδύουν 1,8 δισεκατομμύρια λίρες σε μέτρα όπως CCTV, προσωπικό ασφαλείας, αντικλεπτικές συσκευές και κάμερες, από 1,2 δισεκατομμύρια λίρες το 2022/23.

Η νέα κυβέρνηση των Εργατικών έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει την αύξηση του εγκλήματος στο λιανικό εμπόριο μέσω ισχυρότερων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλοπής και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει ένα αυτόνομο αδίκημα για επίθεση σε εργαζόμενο λιανικής.

Το ζήτημα της κλοπής και της βίας έχει τεθεί από πολλούς από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές της Βρετανίας τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των Tesco TSCO.L , John Lewis και Primark ABF.L , επαναλαμβάνοντας παρόμοιες αναφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.