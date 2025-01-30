Η Meta Platforms ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε να πληρώσει περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αναστολή των λογαριασμών του από την εταιρεία μετά την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υπέβαλε αγωγές κατά της Twitter Inc, γνωστής πλέον ως X, της Facebook Inc και της Google της Alphabet Inc , καθώς και των διευθύνων στελεχών τους τον Ιούλιο του 2021, ισχυριζόμενοι ότι φίμωσαν παράνομα τις απόψεις του.

Οι λογαριασμοί του Τραμπ στο Facebook και στο Instagram ανεστάλησαν αφού οι υποστηρικτές του εξαπέλυσαν επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ μετά από ομιλία του που επαναλάμβανε ισχυρισμούς ότι η εκλογική του ήττα ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας.

Από το ποσό του διακανονισμού, 22 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν σε ένα ταμείο για την προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ και τα υπόλοιπα σε νομικές αμοιβές και άλλους ενάγοντες στην υπόθεση.

Η Meta έβαλε ειδοποίηση σχετικά με τη διευθέτηση από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι συζητήσεις για την αγωγή, η οποία δεν είχε προχωρήσει από το φθινόπωρο του 2023, ξεκίνησαν ξανά αφού ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Mark Zuckerberg), επισκέφθηκε το κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα Mar-a-Lago για δείπνο μαζί του τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Wall Street Journal, η οποία πρώτα ανέφερε την είδηση.

Ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπό την ηγεσία του Ζούκερμπεργκ επιχειρεί να διορθώσει τις σχέσεις του με έναν ηγέτη που διαμαρτυρήθηκε κατά των πολιτικού περιεχομένου και απείλησε τον διευθύνοντα σύμβουλό του με φυλάκιση.

Σε μια απόκλιση από την προηγούμενη πρακτική της, η Meta ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο συνεισφορά 1 εκατομμυρίου δολαρίων στο εναρκτήριο ταμείο του Τραμπ.

Η Meta τερμάτισε τα προγράμματα ποικιλομορφίας, δικαιοσύνης και ενσωμάτωσης (DEI) τον Ιανουάριο και επίσης ακύρωσε το πρόγραμμα ελέγχου γεγονότων στις ΗΠΑ και μείωσε τους περιορισμούς στις συζητήσεις γύρω από επίμαχα θέματα όπως η μετανάστευση και η ταυτότητα φύλου.

Ονόμασε τον εξέχοντα Ρεπουμπλικανό Τζόελ Κάπλαν ως τον επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της και εξέλεξε στο διοικητικό της συμβούλιο τη Ντάνα Γουάιτ, διευθύνουσα σύμβουλο του Ultimate Fighting Championship (UFC) και στενή φίλη του Τραμπ.

