Ο Τραμπ δεν μπορεί να διαγράψει τα τρανς άτομα με μια υπογραφή

Της Erika D. Smith*

Με ένα μπαράζ εκτελεστικών διαταγών, που υπέγραψε κατά την πρώτη του εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε στο στόχαστρο τα δικαιώματα και το μέλλον των έγχρωμων ανθρώπων και των μεταναστών. Προσέξτε όμως ποιους ξεχώρισε στην εναρκτήρια ομιλία του: τρανς και nonbinary, μια μειονότητα εντός της μειονότητας LGBTQ+ κοινότητας.

«Θα είναι στο εξής η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να υπάρχουν μόνο δύο φύλα», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Ροτόντα του Καπιτωλίου. «Αρσενικό και θηλυκό».

Με μια υπογραφή τη Δευτέρα, ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να περιορίσει την ταυτότητα φύλου στα διαβατήρια και τις κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης, να αποτρέψει τη χρήση των φορολογικών κυβερνητικών εσόδων για υγειονομική περίθαλψη που αφορά στην επιβεβαίωση του φύλου και να διαχωρίσει τις ομοσπονδιακές φυλακές ανάλογα με το φύλο που ορίζεται κατά τη γέννηση και όχι με τη ταυτότητα. Ένα ξεχωριστό εκτελεστικό διάταγμα άνοιξε τον δρόμο για την απαγόρευση των τρανς ατόμων να υπηρετούν στον στρατό.

Δεν ξεσήκωσε τόσο μεγάλη οργή όσο περίμενα, αλλά είναι λογικό. Οι περισσότεροι Αμερικανοί, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν γνωρίζουν προσωπικά κανέναν που να προσδιορίζεται ως τρανς ή που χρησιμοποιεί αντωνυμίες ουδέτερες ως προς το φύλο, και ως εκ τούτου, μπορεί να μην βλέπουν πώς αυτό που συμβαίνει σε αυτό το εκτιμώμενο 0,6% του πληθυσμού θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει τη ζωή τους.

Γι' αυτό, κατά κάποιο τρόπο, οι εκτελεστικές διαταγές του Τραμπ αποτελούν το αποτέλεσμα ενός πολύ βαθύτερου κοινωνικού διλήμματος: της μείωσης της δημόσιας υποστήριξης για τους τρανς και τους nonbinary Αμερικανούς. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, το 36% λέει ότι η «αποδοχή» των τρανς ατόμων έχει αυξηθεί κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από το 2018. Ένα επιπλέον 34% δεν έχει άποψη και το 15% λέει ότι ήταν σωστές οι αποφάσεις Τραμπ. Και αυτό παρά τα οφέλη της πολιτικής που σημειώθηκαν στις μπλε πολιτείες, όπου οι κάτοικοι μπορούν να αλλάξουν το φύλο στις άδειες οδήγησής τους και να καταγράφονται ως ουδέτερο φύλο στα πιστοποιητικά γέννησής τους. Παρόμοιες πολιτικές υιοθετήθηκαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο επί πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, αλλά τώρα έχουν ανατραπεί.

Έτσι, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πείσετε περισσότερους ανθρώπους να νοιαστούν και να δουν τις εκτελεστικές εντολές του προέδρου με τον τρόπο που κάνουμε πολλοί από εμάς στην queer κοινότητα;

Η πιο προφανής απάντηση είναι να επισημάνουμε ότι κάθε φορά που τα δικαιώματα μιας ομάδας στοχοποιούνται με τον τρόπο που το έκανε ο Τραμπ, γίνεται πολύ πιο εύκολο να συμβεί το ίδιο και με άλλες ομάδες, καταργώντας τις ελευθερίες και τις προσωπικές ελευθερίες που υποτίθεται ότι είναι αναπόσπαστο μέρος της αμερικανικής ζωής. Πράγματι, πολλοί στην κοινότητα LGBTQ+ προβλέπουν ότι τα μέτρα θα οδηγήσουν σε αυξημένη παρενόχληση. Θα κάνει επίσης πιο δύσκολη την εκτέλεση των καθηκόντων της καθημερινής ζωής, όπως είναι για παράδειγμα η επιβίβαση σε αεροπλάνο.

Εξετάζονται νομικές προκλήσεις επί των μέτρων. Το έργο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων αυτών των περίπου 2 εκατομμυρίων Αμερικανών έχουν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό ομάδες υπεράσπισης όπως η GLAAD και η Εκστρατεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και οι δύο ομάδες καταλαβαίνουν ότι η μάχη για την κοινή γνώμη έχει μεγαλύτερη σημασία, διότι, χωρίς αυτήν, χωρίς ένα νικηφόρο μήνυμα, δεν θα υπάρχει αρκετή δυναμική για να στηρίξει ένα πολιτικό κίνημα για να πιέσει ενάντια σε εκτελεστικά διατάγματα όπως αυτά που υπογράφηκαν αυτήν την εβδομάδα.

Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να συναντηθούν άνθρωποι, είτε είναι τρανσφοβικοί είτε απλώς αισθάνονται άβολα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προβάλλονται οι ιστορίες των γονιών που θέλουν τα τρανς παιδιά τους να είναι χαρούμενα. Θα μπορούσαμε επίσης να αναδείξουμε τρανς και nonbinary ενήλικες που είναι πρόθυμοι να εξηγήσουν το ταξίδι τους για την ταυτότητα φύλου και ανησυχούν βαθιά για τις διακρίσεις, τη βία ή την απώλεια πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Αλλά πάνω από όλα, πάρτε ένα μάθημα από τον αείμνηστο επόπτη του Σαν Φρανσίσκο Harvey Milk. Ήταν το 1978 που ο ανοιχτά ομοφυλόφιλος πολιτικός, διαμαρτυρόμενος για την προτεινόμενη απαγόρευση των ομοφυλόφιλων δασκάλων, προέτρεψε τους ομοφυλόφιλους να κάνουν «come out όπου κι αν είναι» ως πολιτική τακτική. Κατάλαβε τότε - και το Pew Research Center επιβεβαίωσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα - ότι το να γνωρίζουμε κάποιον που είναι γκέι ή λεσβία οδηγεί σε μεγαλύτερη υποστήριξη για πολιτικές που ωφελούν τους ομοφυλόφιλους, όπως ο γάμος ομοφυλόφιλων για παράδειγμα.

Ανέφερα ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν κάποιον που είναι τρανς ή nonbinary. Αυτό έχει σημασία γιατί δεν υπάρχουν παρόμοιες προσωπικές εμπειρίες που να τους καθοδηγούν σε πολιτικές που σχετίζονται με τρανς και nonbinary άτομα, και είναι επιρρεπείς σε ψέματα και φόβους των Ρεπουμπλικανών, όπως το να επιτίθενται σε drag queens, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν ταυτίζονται καν με τους τρανς.

Οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα ισχυρή θέση για να αλλάξουν γνώμη στους πολίτες. Όμως τα πράγματα περιπλέκονται λόγω του γεγονότος ότι οι εκτελεστικές διαταγές του Τραμπ έρχονται τη στιγμή που το κόμμα εξακολουθεί να έχει κολλήσει σε ένα παιχνίδι ευθυνών για τις εκλογές του Νοεμβρίου, με ορισμένους να επιμένουν ότι οι προηγούμενες πιέσεις για τα δικαιώματα των τρανς ήταν ο λόγος για τον οποίο η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις έχασε. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι υπερβολικοί.

Ο εκπρόσωπος της Μασαχουσέτης, Σεθ Μούλτον, ο οποίος αποδοκιμάστηκε επειδή είπε ότι δεν ήθελε οι κόρες του να χάσουν από έναν «πρώην άνδρα αθλητή», εξέφρασε πρόσφατα τη λύπη του για τις συνέπειες αυτής της έλλειψης διαφορετικής αφήγησης. «Αυτό που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ με αυτό το εκτελεστικό διάταγμα είναι να αρνείται ευθέως το δικαίωμα ύπαρξης των τρανς ατόμων, ως θέμα ομοσπονδιακής πολιτικής», είπε στο Δημόσιο Ραδιόφωνο της Βοστώνης. «Γνωρίζαμε ότι αυτό θα ερχόταν, και παρόλα αυτά οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να συζητήσουν ακόμη και επίμαχα ζητήματα όπως τα τρανς άτομα σε χώρους με συγκεκριμένο φύλο ή σε χώρους του ενός φύλου».

Ακόμη και η εκπρόσωπος Sarah McBride, η Δημοκρατική από το Ντέλαγουερ το πρώτο τρανς μέλος του Κογκρέσου, είπε στους New York Times ότι «υπάρχουν απολύτως θεμιτά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με τους κανόνες για συμμετοχή σε διαφορετικά αθλητικά προγράμματα». Αλλά, υποστήριξε, ότι αυτό είναι θέμα για τις αθλητικές ενώσεις, όχι για το Κογκρέσο.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κοινή γνώμη είναι εύπλαστη. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση από την Ipsos και τους New York Times διαπίστωσε ότι το 79% των Αμερικανών πιστεύει ότι οι τρανς γυναίκες -άνθρωποι που ήταν άντρες κατά τη γέννηση- δεν πρέπει να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα. Είναι ενδεικτικό ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση 17 μονάδων σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι άρχισαν να αναδεικνύουν το ζήτημα για τη χρήση της ταυτότητας φύλου.

Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών συνεχίζει να υποστηρίζει τους υπάρχοντες νόμους που προστατεύουν από εγκλήματα μίσους και διακρίσεις στην απασχόληση. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως βάση για μια πιο παραγωγική δημόσια συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς και των nonbinary ατόμων, και ένας τρόπος να εμποδίσει έναν πρόεδρο που θέλει να διαγράψει τους ανθρώπους με μια υπογραφή.

*Η Erika D. Smith είναι πολιτική αρθρογράφος στο Bloomberg Opinion. Είναι πρώην αρθρογράφος των Los Angeles Times και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Sacramento Bee.



Πηγή: The Washington Post

