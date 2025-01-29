Υπογράφοντας ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα την Τρίτη, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει να περιορίσει τη μετάβαση του φύλου για άτομα κάτω των 19 ετών.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ απαγορεύει σε ομοσπονδιακά προγράμματα στις ΗΠΑ, όπως το Medicaid και το TRICARE να καλύπτουν τη φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο για ανηλίκους και προτρέπει τη νομική δράση για να αντιταχθεί στην πρακτική.

Η διαταγή μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές χρηματοδότησης για νοσοκομεία και πανεπιστήμια που παρέχουν περίθαλψη σε τρανσέξουαλ άτομα και κάνει αλλαγές στα κρατικά προγράμματα που την καλύπτουν.

Τι περιλαμβάνει το εκτελεστικό διάταγμα:

Σύμφωνα με το διάταγμα τα ομοσπονδιακά ασφαλιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του TRICARE για οικογένειες στρατιωτικών και του Medicaid, αποκλείουν την κάλυψη για τέτοια περίθαλψη. Καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να συνεχίσει σθεναρά τη δικαστική προσφυγή, και τη νομοθεσία να αντιταχθεί στην πρακτική.

Επίσης καθοδηγεί το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Παροχών Υπαλλήλων Υγείας, το οποίο καλύπτει πάνω από 8 εκατομμύρια ανθρώπους, να εγκαταλείψει την κάλυψη της φροντίδας που επιβεβαιώνει το φύλο για τρανς νέους. Στοχεύει συγκεκριμένα σε αναστολή θεραπείας (με ορμόνες) και χειρουργικών επεμβάσεων που επιβεβαιώνουν το φύλο.

«Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα καταστρέφουν έναν αυξανόμενο αριθμό εντυπωσιακών παιδιών με τον ριζοσπαστικό και ψευδή ισχυρισμό ότι οι ενήλικες μπορούν να αλλάξουν το φύλο ενός παιδιού μέσω μιας σειράς μη αναστρέψιμων ιατρικών παρεμβάσεων», αναφέρεται στο διάταγμα. «Αυτή η επικίνδυνη τάση θα είναι μια κηλίδα στην ιστορία του Έθνους μας και πρέπει να τελειώσει».

Οι επικριτές αναμένουν δικαστικές προκλήσεις, καθώς αυτό ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη οπισθοδρόμηση των τρανς πολιτικών από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων στη στρατιωτική θητεία και της μη αναγνώρισης μη δυαδικών ταυτοτήτων.

Όπως τα περισσότερα εκτελεστικά εντάλματα, καθορίζει τη θέσπιση κανόνων που πρέπει να αναλάβουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες εντός 30 έως 60 ημερών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν τίθεται σε άμεση ισχύ. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της LGBTQ+ ανησυχούν ότι οποιαδήποτε ομοσπονδιακή πολιτική επιχειρεί να περιορίσει τη φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο, θα προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις μεταξύ των παρόχων, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να χάσουν τη φροντίδα ούτως ή άλλως.

Πηγή: skai.gr

