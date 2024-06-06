Η πρώην σύντροφος του Χάντερ Μπάιντεν κατέθεσε στους ενόρκους ότι ο γιος του Αμερικανού προέδρου κάπνιζε μανιωδώς κρακ «κάθε 20 λεπτά περίπου» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

Ο Μπάιντεν δικάζεται στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ για κατηγορίες που σχετίζονται με κατοχή πυροβόλου όπλου, καθώς και φερόμενη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η Ζόι Κεστάν, η οποία γνώρισε τον 54χρονο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια χορού σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη, είπε στο δικαστήριο ότι συχνά έκανε ανάληψη μετρητών για εμπόριο ναρκωτικών.

Πρόκειται για την πρώτη ποινική δίκη για τον γιο ενός εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών εάν κριθεί ένοχος και για τις τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες στην υπόθεση.

«Τη μέρα που συναντηθήκαμε άρχισε να κάνει κρακ μέσα σε 10 λεπτά»

Την πρώτη μέρα που συναντήθηκαν στο κλαμπ τον Δεκέμβριο του 2017, η πρώην σύντροφος του Χάντερ Μπάιντεν είπε ότι άρχισε να καπνίζει κρακ μέσα σε 10 λεπτά και ότι είδε αυτό το μοτίβο να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της σχέσης τους σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϋ και την Καλιφόρνια.

Η κυρία Κεστάν κατέθεσε επίσης ότι τον είδε να καπνίζει κρακ στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια για αρκετές ημέρες τον Σεπτέμβριο του 2018, έναν μήνα πριν αγοράσει το όπλο.

Οι εισαγγελείς έδειξαν στους ενόρκους εικόνες που φέρεται να έχει τραβήξει η κυρία Κεστάν και να δείχνουν σπασμένους σωλήνες στα δωμάτια στα οποία έμενε με τον Χάντερ Μπάιντεν.

Από την πλευρά της, η Κάθλιν Μπουλ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Μπάιντεν μεταξύ 1993 και 2017 και έχει τρεις κόρες μαζί του, κατέθεσε ότι έμαθε για πρώτη φορά για τη χρήση ναρκωτικών του το 2015, αφού βρήκε έναν σωλήνα με ρωγμή σε ένα τασάκι.

Είπε επίσης ότι «δεν ήταν ο εαυτός του» όταν έκανε χρήση ναρκωτικών και ότι θα γινόταν «βραχύθυμος». Στο τέλος του γάμου τους, κατέθεσε ότι «δεν ήθελε να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης».

«Σίγουρα ανησυχούσα, φοβήθηκα», είπε.

Η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν πήγε στο δικαστήριο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα για να στηρίξει τον Χάντερ, ενόψει του ταξιδιού της στη Γαλλία για να συναντήσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν , ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη για να τιμήσει την επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία.

Ο Χάντερ Μπάιντεν έχει κατηγορηθεί για τρία κακουργήματα που προέρχονται από την αγορά όπλου τον Οκτώβριο του 2018. Κατηγορείται ότι είπε ψέματα σε ομοσπονδιακό εξουσιοδοτημένο έμπορο όπλων, κάνοντας ψευδή ισχυρισμό στην αίτηση λέγοντας ότι δεν ήταν χρήστης ναρκωτικών και ότι είχε παράνομα το όπλο για 11 ημέρες.

Ως απόδειξη της χρήσης ναρκωτικών του κατά τη στιγμή της αγοράς, οι εισαγγελείς έδειξαν στους ενόρκους δεκάδες σελίδες των απομνημονευμάτων του Χάντερ Μπάιντεν, «Beautiful Things», που γράφτηκαν το 2021 αφότου έγινε νηφάλιος.

Άκουσαν επίσης μεγάλα ηχητικά αποσπάσματα από το βιβλίο, το οποίο εντοπίζει την καταγωγή του στον εθισμό μετά τον θάνατο του αδελφού του, Μπο Μπάιντεν, το 2015 από καρκίνο και καλύπτει την περίοδο που αγόρασε το όπλο, αν και δεν αναφέρει συγκεκριμένα το όπλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.