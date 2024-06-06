Τρεις τρομοκράτες σκότωσαν χθες τα ισραηλινά στρατεύματα ενώ προσπαθούσαν να περάσουν από την Ράφα στο Ισραήλ, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επισημαίνουν ότι τα στρατεύματά τους που ερευνούσαν την περιοχή συνάντησαν τους ένοπλους οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Τότε οι στρατιώτες του IDF ανταπάντησαν τα πυρά και στη συνέχεια ένα αεροσκάφος πραγματοποίησε πλήγμα, σκοτώνοντας δύο από τους ένοπλους.

Ένας τρίτος σκοτώθηκε από τα πυρά ενός τανκς λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατός ερευνά εάν υπήρχε και τέταρτος τρομοκράτης που μπορεί να τράπηκε σε φυγή αλλά παρέμεινε στη Γάζα.

Στην ανακοίνωσή τους οι IDF τονίζουν ότι οι τρομοκράτες δεν πέρασαν το φράγμα στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.