Ο ΟΗΕ καταδικάζει τη δημόσια μαστίγωση τουλάχιστον 60 ανθρώπων στο Αφγανιστάν

Έκκληση στις αρχές των Ταλιμπάν να τερματίσουν την πρακτική αυτή

Αφγανιστάν

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν χθες Τετάρτη τη δημόσια μαστίγωση 60 και πλέον ανθρώπων στο Αφγανιστάν, καλώντας τις de facto αρχές των Ταλιμπάν να τερματίσουν την πρακτική αυτή.

Κάπου 63 άνθρωποι μαστιγώθηκαν δημόσια στη βόρεια επαρχία Σαριπούλ προχθές Τρίτη, ανέφερε μέσω X η Αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA).

«Η UNAMA επαναβεβαιώνει πως καταδικάζει τις σωματικές τιμωρίες και καλεί να γίνονται σεβαστές οι διεθνείς υποχρεώσεις (σ.σ. των αφγανικών αρχών) ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα», υπογράμμισε.

Αφού ανέκτησαν την εξουσία στη χώρα, τη 15η Αυγούστου 2021, οι Ταλιμπάν εφαρμόζουν εκ νέου εξαιρετικά ακραία εκδοχή της σαρίας, του ισλαμικού νόμου.

Οι δημόσιες εκτελέσεις -συνηθισμένο φαινόμενο κατά την πρώτη περίοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία (1996-2001)- μάλλον σπανίζουν τα τελευταία χρόνια. Οι σωματικές τιμωρίες αντιθέτως, πολλές από τις οποίες γίνονται δημόσια, είναι πολύ συχνές. Γίνονται κυρίως με μαστίγιο, για να τιμωρούνται αδικήματα όπως οι κλοπές, η μοιχεία, η κατανάλωση αλκοόλ.

TAGS: ΟΗΕ Αφγανιστάν
