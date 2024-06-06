Τουλάχιστον 128 μέλη του Κογκρέσου έγιναν στόχος επιχείρησης που συνδέεται με το Ισραήλ για τη διάδοση φιλοϊσραηλινού στρατιωτικού περιεχομένου εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Politico από μια ισραηλινή ομάδα παρακολούθησης παραπληροφόρησης.

Οι New York Times σε δημοσίευμά τους χθες, Τετάρτη ανέφεραν ότι η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση και είχε στόχο πολλούς Αμερικανούς πολιτικούς χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό.

Η οργάνωση μιας εκστρατείας επιρροής με στόχο τους Αμερικανούς βουλευτές δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τον περασμένο Μάρτιο. Σε αυτό, περίπου 600 ψεύτικα προφίλ εξαπέλυσαν περισσότερα από 2.000 συντονισμένα σχόλια την εβδομάδα που στηρίζουν τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ, επικρίνοντας τις παλαιστινιακές ομάδες για τα δικαιώματα και απορρίπτοντας ισχυρισμούς για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι αναρτήσεις στόχευαν στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τουλάχιστον 128 Αμερικανών βουλευτών, σύμφωνα με στοιχεία του FakeReporter, μιας ισραηλινής οργάνωσης κατά της παραπληροφόρησης, που γνωστοποίησε την ύπαρξη του δικτύου αυτού για πρώτη φορά.

Μεταξύ των ονομάτων και των βουλευτών στη λίστα που κοινοποιήθηκε στο Politico είναι ο ηγέτης της μειονότητας της Γερουσίας Chuck Schumer (DN.Y.) και οι εκπρόσωποι Τζιμ Κλιμπερν (DS.C.),

Ιλχάν Ομάρ (D-Minn.) και Σόντελ Μπράουν (D-Ohio). Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τον Πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον (R-La.), τον ηγέτη της μειονότητας της Βουλής Χακέεμ Τζέφρις (DN.Y.) και τον γερουσιαστή Ραφαέλ Γουόρνοκ (D-Ga).

Οι σχολιαστές στο δίκτυο παραπληροφόρησης παρουσιάζονταν ως Αμερικανοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενίσχυαν τακτικά τα μηνύματα υπέρ του Ισραήλ μοιράζοντας συνδέσμους σε καταστήματα ψευδών ειδήσεων.

Σύμφωνα με τους New York Times, το Υπουργείο Υποθέσεων Διασποράς του Ισραήλ δαπάνησε 2 εκατομμύρια δολάρια για την εκστρατεία και προσέλαβε την ισραηλινή ομάδα πολιτικού μάρκετινγκ Stoic για να την πραγματοποιήσει. Το FakeReporter δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ποιοι κρύβονται πίσω από τις ομάδες που έκαναν τους σχολιασμούς υπέρ του Ισραήλ, αλλά η Meta δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα μια ξεχωριστή αναφορά που ισχυριζόταν ότι η STOIC βρισκόταν πίσω από την εκστρατεία παραπληροφόρησης και ανακοίνωσε ότι είχε απαγορεύσει την εταιρεία από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει την έκθεση. Αντ' αυτού στάθηκε σε μια δήλωση που αρνείται ανάμειξη του Υπουργείου Υποθέσεων Διασποράς, το οποίο σημειώνει ότι το υπουργείο αρνείται «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε ανάμειξη.

«Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ούτε το Υπουργείο Διασποράς ούτε οι Φωνές του Ισραήλ έχουν καμία σχέση ή συνεργάζονται με την εταιρεία Stoic», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός που υποδηλώνει το αντίθετο είναι εντελώς αβάσιμος και ανακριβής».

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμένθαλ ήταν ένας από τους νομοθέτες που έγιναν στόχος διαδικτυακών αναρτήσεων από την εκστρατεία που υποστηρίζεται από το Ισραήλ τουλάχιστον 88 φορές. Όταν ρωτήθηκε από το Politico την Τετάρτη για την έκθεση, είπε ότι δεν ήξερε «τίποτα περισσότερο για αυτό από αυτά που έχω διαβάσει».

«Θέλω να μάθω τι ακριβώς έγινε από ποιον και με ποιον επικοινώνησε», πρόσθεσε.

Εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα ευρήματα. Η ισραηλινή ομάδα εποπτείας κατηγόρησε την κυβέρνησή της ότι εμπλέκεται σε ωμές επιχειρήσεις ξένης επιρροής που δημιουργούν τεράστιο κίνδυνο, ενώ κάνει ελάχιστα για την καταπολέμηση των απειλών παραπληροφόρησης στο εσωτερικό.

