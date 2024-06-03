Ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τον γιο του Χάντερ, του οποίου η δίκη για παράνομη οπλοκατοχή άρχισε σήμερα Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Ντέλαγουερ, για την "απέραντη αγάπη" του, αποφεύγοντας να κάνει κάποιο σχόλιο για την ίδια τη διαδικασία.

"Ως πρόεδρος, δεν θέλω να σχολιάσω μια ομοσπονδιακή διαδικασία που είναι σε εξέλιξη αλλά ως πατέρας, έχω απέραντη αγάπη για τον γιο μου, του έχω εμπιστοσύνη και σέβομαι τη δύναμή του" τόνισε, στηρίζοντας ψυχολογικά τον Χάντερ.

"Η Τζιλ και εγώ αγαπάμε τον γιο μας και είμαστε τόσο περήφανοι γι αυτό που είναι σήμερα", έγραψε ο Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι πολλές οικογένειες έχουν αγαπημένους δικούς τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει έναν εθισμό", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση

Ο 54χρονος Χάντερ, έφθασε στο δικαστήριο για την πρώτη δίκη παιδιού εν ενεργεία προέδρου, στην οποία θα αντιμετωπίσει τρεις κακουργηματικές κατηγορίες λόγω της αγοράς και κατοχής ενός περιστρόφου το 2018. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Αυτή είναι η μια από τις ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει, με ομοσπονδιακές φορολογικές κατηγορίες να απαγγέλλονται χωριστά στην Καλιφόρνια.

Η πρώτη κύρια Τζιλ Μπάιντεν, η σύζυγος του Χάντερ, Μελίσα Κοέν Μπάιντεν και η ετεροθαλής αδελφή του, Άσλεϊ Μπάιντεν, ήταν παρούσες στη δίκη στο Ουίλμινγκτον, ενώπιον της περιφερειακής δικαστού των ΗΠΑ Μεριέλεν Νορέικα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

