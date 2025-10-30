Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει στην επιβολή των νέων σκληρών κυρώσεων στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα, με στόχο να ασκηθεί πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

«Έχουμε εφαρμόσει αυτές τις κυρώσεις και σκοπεύουμε να τις επιβάλουμε αυστηρά», τόνισε ο Γουίτακερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Τρίτη.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενέταξε στη μαύρη λίστα τις κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft PJSC και Lukoil PJSC, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να στερηθεί το Κρεμλίνο τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία.

«Ίσως αυτό να είναι το βήμα που θα οδηγήσει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στον τερματισμό του πολέμου, ή τουλάχιστον σε μια εκεχειρία που θα ανοίξει τον δρόμο για μια τελική λύση», πρόσθεσε ο Γουίτακερ.

Η ανακοίνωση των κυρώσεων προκάλεσε άλμα στις τιμές του πετρελαίου, ωστόσο η αντίδραση των αγορών παρέμεινε συγκρατημένη, καθώς επικράτησε σύγχυση σχετικά με το πόσο αυστηρά θα εφαρμόσει ο Λευκός Οίκος τα νέα μέτρα εις βάρος της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται υπό βαριές κυρώσεις ήδη από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του, αυτό είναι μόνο ένα από αυτά», δήλωσε. «Υπάρχουν πολλά ακόμη».



