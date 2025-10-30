Νέα κόντρα Μελόνι-δικαιοσύνης για τη γέφυρα της Μεσσίνα

Μετά τα κλειστά κέντρα για μετανάστες στην Αλβανία η Μελόνι ανοίγει ένα ακόμα μέτωπο με την ιταλική δικαιοσύνη. Ζήτημα αυτή τη φορά είναι η οικοδόμηση της «γέφυρας της Μεσσίνα».Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Η κυβέρνηση Μελόνι το είχε παρουσιάσει ως «το έργο του αιώνα». Πρόκειται για τη γέφυρα που θα πρέπει να συνδέσει τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία. Το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται ότι χάρη στα διάφορα εργοτάξια θα δημιουργηθούν 120.000 θέσεις εργασίας σε διάστημα επτά ετών.

Πηγή: Deutsche Welle

Ωστόσο, το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από διαδικασία που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες, δεν επικύρωσε το συγκριμένο έργο. Όπως διέρρευσε, οι δικαστές θεωρούν ότι το σχέδιο δεν σέβεται όσο θα έπρεπε το περιβάλλον και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πως το συνολικό κόστος του αυξήθηκε υπερβολικά.Νέο μέτωπο της Μελόνι με την ιταλική δικαιοσύνηΜετά τη δημιουργία των κλειστών κέντρων για μετανάστες στη Βόρεια Αλβανία πρόκειται για ένα ακόμα ανοικτό μέτωπο της Τζόρτζια Μελόνι με την ιταλική δικαιοσύνη.Η πλειοψηφία της Λέγκα, της Φόρτσα Ιτάλια και των Αδελφών της Ιταλίας κατάφερε να «περάσει» σήμερα στο κοινοβούλιο μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, η οποία έχει προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ένας από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης είναι να απαγορεύσει τη μέχρι τώρα δυνατότητα των δικαστών να αλλάζουν αρμοδιότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και να αναλαμβάνουν ρόλο εισαγγελέα. Την τελευταία και δεσμευτική απόφαση θα πρέπει να τη λάβουν οι πολίτες μέσω δημοψηφίσματος.Θα οικοδομηθεί τελικά η γέφυρα;Σε ό,τι αφορά τη γέφυρα του στενού της Σικελίας πάντως η κυβέρνηση της Ρώμης έκανε γνωστό ότι - όπως και να έχει - πρόκειται να οικοδομηθεί. Ήταν ένα από τα «όνειρα» και πιο πολυδιαφημισμένα σχέδια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Τα τελευταία χρόνια δε μετατράπηκε σε κύριο πολιτικό στόχο του γραμματέα της Λέγκα και υπουργού μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι.Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Το ζητούμενο είναι να ξεπεραστεί η αρνητική στάση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πώς; Με τον χαρακτηρισμό της γέφυρας, που θα έχει μήκος 3,6 χιλιόμετρα, ως έργο κύριου εθνικού συμφέροντος. Αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την πολιτική ευθύνη η κυβερνώσα συντηρητική συμμαχία μπορεί να βγει έτσι από το αδιέξοδο.Θα πρέπει να δούμε όμως τί θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Η αντιπολίτευση και πολλές οργανώσεις της «κοινωνίας των πολιτών» έχουν καταγγείλει τον κίνδυνο παρείσδυσης της μαφίας της Κόζα Νόστρα με τυχόν ύποπτες οικοδομικές εταιρίες και υπεργολαβίες. Υπάρχει και το θέμα της συντήρησης της γέφυρας, όταν και αφ’ όσων ολοκληρωθεί. Τα διόδια έχουν υπολογιστεί στα δέκα ευρώ για το κάθε αυτοκίνητο, αλλά πολλοί ειδικοί θεωρούν το ποσό αυτό εντελώς ανεπαρκές.Η κυβέρνηση Μελόνι, τέλος, προσπάθησε να εντάξει τη «γέφυρα της Μεσσίνα» στα μεγάλα έργα «στρατηγικής σημασίας για την άμυνα της χώρας». Από τις Βρυξέλλες όμως οι έως τώρα αντιδράσεις είναι τουλάχιστον «χλιαρές».

