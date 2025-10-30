Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ στις 16.00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας ακόμα δύο σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ ανακοίνωσαν στον λογαριασμό τους στο Telegram ότι θα παραδώσουν τις σορούς «δύο Ισραηλινών κρατουμένων».

Εφόσον ταυτοποιηθούν ότι ανήκουν σε ομήρους, βάση της συμφωνίας, το Ισραήλ θα επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας τις σορούς 30 Παλαιστίνιων κρατούμενων.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει έως τώρα επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 νεκρών που βρίσκονταν στη Γάζα.

