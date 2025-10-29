Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της ρωσικής πετρελαϊκής Rosneft έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις στο Βερολίνο σχετικά με την πιθανή εθνικοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου διυλιστηρίου κρίσιμης σημασίας για τον εφοδιασμό της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η υπόθεση αναδεικνύει το περίπλοκο πλέγμα ενεργειακών δεσμών που συνέδεε τη Γερμανία με τη Ρωσία επί δεκαετίες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εξαιρεί προσωρινά το γερμανικό σκέλος της Rosneft από τις κυρώσεις έως τον Απρίλιο του 2026.

Η μόνιμη εξαίρεση παραμένει η προτιμώμενη επιλογή του Βερολίνου, ωστόσο Γερμανοί αξιωματούχοι εξετάζουν και το ενδεχόμενο κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της Rosneft και πώλησής τους σε ξένο επενδυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας δήλωσε ότι το Βερολίνο έλαβε επιστολή από τις ΗΠΑ, η οποία αποτελεί μια «προσωρινή λύση».

Το γερμανικό σκέλος της Rosneft κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο στο διυλιστήριο του Schwedt, το οποίο καλύπτει τη μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων του Βερολίνου, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών καυσίμων και των προμηθειών για την ανατολική Γερμανία. Η εταιρεία έχει επίσης μερίδια στα διυλιστήρια MiRo και Bayernoil.

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία τέθηκαν υπό καθεστώς διαχείρισης από το γερμανικό κράτος το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία διέκοψε τους μακροχρόνιους ενεργειακούς δεσμούς μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας.

Η διαχείριση ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, αλλά η νομική της βάση επανεξετάζεται σε κάθε ανανέωση, καθώς το μέτρο επρόκειτο να είναι προσωρινό και έκτακτο.

Μέχρι στιγμής, το Βερολίνο αποφεύγει να προχωρήσει σε πλήρη κατάσχεση των τοπικών περιουσιακών στοιχείων της Rosneft, φοβούμενο ότι θα χρειαστεί να καταβάλει αποζημίωση στη Μόσχα.



Επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων

Τα περιουσιακά στοιχεία της Rosneft στη Γερμανία αποτιμώνται από ρωσικά μέσα ενημέρωσης σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και σύμφωνα με πηγή του Reuters, η πραγματική τους αξία ενδέχεται να είναι λιγότερη από το μισό.

Η Μόσχα έχει διαμηνύσει στην Ευρώπη να μην προχωρήσει σε κατάσχεση ρωσικής περιουσίας, προειδοποιώντας ότι γερμανικές εταιρείες με εργοστάσια και επενδύσεις στη Ρωσία θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα.

Η Rosneft προσπαθεί να πουλήσει τις δραστηριότητές της στη Γερμανία από τον Μάρτιο του 2024, χωρίς επιτυχία μέχρι σήμερα, ενώ δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Μίχαελ Κέλνερ, βουλευτής των Πρασίνων και πρώην μέλος της κυβέρνησης που είχε εποπτεία του φακέλου Rosneft, κάλεσε το Βερολίνο να προχωρήσει σε εθνικοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

«Είναι συστημικά σημαντική για τη Γερμανία», δήλωσε ο Κέλνερ. «Η κυβέρνηση πρέπει να εθνικοποιήσει τις δραστηριότητες της Rosneft στη Γερμανία, ώστε να διασφαλίσει το μέλλον τους».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε υποστηρίξει την εθνικοποίηση ήδη από την περίοδο που ήταν στην κυβέρνηση, ενώ το Κατάρ και το Καζακστάν είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά της Rosneft Γερμανίας το 2024, χωρίς, ωστόσο, να είναι σαφές αν το ενδιαφέρον αυτό παραμένει ενεργό.

Η Γερμανία προμηθευόταν παλαιότερα πετρέλαιο απευθείας από τη Ρωσία, ωστόσο σήμερα η Rosneft στη Γερμανία αγοράζει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω αγωγού που εξακολουθεί να ελέγχει η Ρωσία.



Πηγή: skai.gr

