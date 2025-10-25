Bloomberg: Οι κυρώσεις του Τραμπ φαίνεται να συμπιέζουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο

Όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν τις πρώτες σημαντικές κυρώσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η αγορά πετρελαίου βυθίστηκε για λίγο στο χάος. Οι διυλιστές στην Ινδία, σε μια σημαντική αγορά για το ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τις αγορές, ενώ πανικός επικράτησε και στην Κίνα. Εξάλλου, οι τιμές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 6%.

Τώρα όμως που η κατάσταση αρχίζει να ηρεμεί, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, αρχίζει να διαμορφώνεται μια πιο περίπλοκη κατάσταση, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει την επιρροή τους για να βλάψουν τη Μόσχα, χωρίς να καταργήσουν εντελώς το τεράστιο πρόγραμμα εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, την Τετάρτη. Ταυτόχρονα, προειδοποίησαν ότι ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να αποκλειστούν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα — το οποίο είναι κρίσιμο για τις εταιρείες που εξαρτώνται από το δολάριο για να λειτουργούν σε άλλες αγορές πετρελαίου — εάν συνεχίσουν τη συνεργασία με τους δύο ρωσικούς γίγαντες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει τα μέτρα αυτά να φέρουν τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση της κατάστασης, το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να καταστήσει το εμπόριο της Ρωσίας πιο δύσκολο, δαπανηρό και επικίνδυνο, χωρίς όμως να προκαλέσει ξαφνικό σοκ στην προσφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών παγκοσμίως. Σκοπός είναι να επιβληθεί ένα μετρημένο πλήγμα κατά της Lukoil και της Rosneft, χωρίς να προκληθεί ξεχωριστή επίθεση σε όλους τους αγοραστές του πετρελαίου τους — τουλάχιστον προς το παρόν — σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν επιπλέον της καταχώρισης των εταιρειών Surgutneftegas και Gazprom Neft στη μαύρη λίστα τον Ιανουάριο. Μαζί, οι τέσσερις εταιρείες αντιπροσώπευαν σχεδόν το 70% των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας - περίπου 3,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα - κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Είμαι σίγουρη ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πουλάει, αλλά αυτή τη φορά θα είναι πιο δύσκολο», δήλωσε η Τατιάνα Μιτρόβα, βετεράνος της ρωσικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, που τώρα εργάζεται στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια. «Μετά τις κυρώσεις του Ιανουαρίου, το εμπόριο γρήγορα ανακατευθύνθηκε μέσω μικρότερων μεσαζόντων. Τώρα, όμως, η κλίμακα είναι πολύ μεγαλύτερη και οι οικονομικοί περιορισμοί πολύ πιο αυστηροί».

Η Μιτρόβα δήλωσε ότι αναμένει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους μεταφοράς, διστακτικές τράπεζες και υψηλότερα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης. «Τελικά θα εμφανιστούν νέα «σκιώδη» μέσα», είπε, «αλλά η προσαρμογή θα διαρκέσει περισσότερο».

Μετά τις κυρώσεις του Ιανουαρίου, η κλίμακα των αποστολών πετρελαίου της Ρωσίας δεν μεταβλήθηκε σχεδόν καθόλου.

Σχολιάζοντας τις κυρώσεις, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εβδομάδα, έχουν ήδη οικονομικό αντίκτυπο. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ενώ προειδοποίησαν και ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες της Rosneft και της Lukoil διατρέχουν τον κίνδυνο να αποκλειστούν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στις οδηγίες που εκδόθηκαν μαζί με την ανακοίνωση, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι «η συμμετοχή σε ορισμένες συναλλαγές που αφορούν τις οντότητες που ορίστηκαν σήμερα ενδέχεται να επιφέρει την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στα συμμετέχοντα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».

Οι ρωσικές αρχές αναγνωρίζουν ότι τα τελευταία μέτρα θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό — ο οποίος βασίζεται στα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία — αλλά δηλώνουν ότι η χώρα θα βρει λύσεις. Προς το παρόν, ωστόσο, η πίεση στο Κρεμλίνο έχει αυξηθεί, ακόμη και χωρίς να έχει εφαρμοστεί στο έπακρο.

Ο Τραμπ, ο οποίος μόλις την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να συναντήσει τον Πούτιν για μια συνάντηση κορυφής που τώρα έχει αναβληθεί, εκμεταλλεύτηκε την ταχεία αύξηση της προσφοράς στην αγορά πετρελαίου για να ασκήσει πίεση στη Μόσχα, προειδοποιώντας τους μεσάζοντες και τους αγοραστές για τις συνέπειες της διακίνησης ρωσικού πετρελαίου. Παρά την αρχική άνοδο της τιμής, μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, η τιμή του Brent την Παρασκευή ήταν στα 66 δολάρια το βαρέλι, 1 δολάριο χαμηλότερα από ό,τι στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι κυρώσεις περιορίζουν τη χρηματοδότηση και το εμπόριο, αλλά περιλαμβάνουν μια τυπική περίοδο 30 ημερών για την εκκαθάριση των δραστηριοτήτων και αφήνουν περιθώρια για ευρύτερη εφαρμογή αργότερα. Υπάρχει επίσης μια εξαίρεση για το Caspian Pipeline Consortium, το οποίο εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω της Ρωσίας. Ωστόσο, οι κυρώσεις θα περιορίσουν περαιτέρω τον αριθμό των αγοραστών.

«Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε ο Ben Cahill, αναλυτής ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν. «Ο στόχος εδώ είναι να χτυπηθεί η προσφορά». Και ενώ «πάντα θα υπάρχουν λύσεις», είπε, «η απειλή δευτερογενών κυρώσεων λαμβάνεται πολύ σοβαρά στα υπόψη στην Κίνα, την Ινδία και αλλού».

Στο «κυνήγι» για εναλλακτικές προμήθειες

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, η Reliance Industries, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία διύλισης της Ινδίας και βασικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, ανακοίνωσε ότι σταματά τις αγορές από τη Rosneft μετά την ημερομηνία λήξης της 30ήμερης προθεσμίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Την επόμενη μέρα αναζητούσε επειγόντως εναλλακτικές προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Για τη Reliance, η οποία έχει συνάψει συμφωνία για την αγορά 500.000 βαρελιών ρωσικού πετρελαίου την ημέρα σε συνεχή βάση, ήταν μια γρήγορη, συντηρητική αντίδραση. Η Reliance δεν μπορεί να διακινδυνέψει την πρόσβαση στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και οποιαδήποτε υπόνοια περαιτέρω κυρώσεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβαση στην εκκαθάριση σε δολάρια. Την Παρασκευή, η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι θα συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες κυρώσεις, χωρίς να αναφερθεί άμεσα στο τι θα κάνει σχετικά με τις δραστηριότητές της στη Ρωσία.

Τα κρατικά εργοστάσια της Ινδίας, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών ρωσικού πετρελαίου, έχουν αναστείλει τις αγορές τους εν αναμονή των οδηγιών της κυβέρνησης. Η απόφασή τους θα είναι κρίσιμη για την ικανότητα της Μόσχας να διατηρήσει τις εξαγωγές της. Η θέση της Ινδίας μπορεί επίσης να εξαρτηθεί από την έκβαση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Η χώρα της Νότιας Ασίας αντιμετωπίζει βαριά δασμολογικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τις προσφορές των ινδικών διυλιστηρίων», δήλωσε ο Scott Shelton, ειδικός σε θέματα ενέργειας στην TP ICAP Group. «Έχουν προθεσμία μέχρι τις 21 Νοεμβρίου για να διευθετήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου».

Ο Shelton δήλωσε ότι οι traders έχουν ήδη συνυπολογίσει ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, δεδομένης της πιθανής διακοπής των εξαγωγών της Lukoil και της Rosneft.

Στην Κίνα, οι εταιρείες που έχουν μεγαλύτερη διεθνή έκθεση και ανάγκη να δραστηριοποιούνται σε άλλες αγορές, είναι μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις ενέργειες των ΗΠΑ. Οι μικρότερες οντότητες που ήδη διαχειρίζονται βαρέλια που υπόκεινται σε κυρώσεις ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Προηγουμένως, η στρατηγική των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών ήταν να επιβάλλουν κυρώσεις σε πλοία, οντότητες και άτομα που βοηθούσαν το ρωσικό εμπόριο, ενώ η G7 στόχευε τα έσοδα της Μόσχας μέσω του πλαφόν των 60 δολαρίων για το πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης από τη χώρα. Ο συνδυασμένος αντίκτυπος αυτών των μέτρων ήταν η δημιουργία μιας χαοτικής κατάστασης, με το όριο των 60 δολαρίων να γίνεται όλο και πιο ξεπερασμένο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές έπεφταν λόγω της υπερπροσφοράς.

Ένα μεγάλο ερώτημα τώρα θα περιστρέφεται γύρω από την προθυμία και την ικανότητα της Ουάσιγκτον να επιβάλει αυτά τα μέτρα. Ένα αυστηρό καθεστώς θα μπορούσε να σημαίνει την άρνηση χορήγησης «αδειών» ή οποιωνδήποτε άλλων εξαιρέσεων για αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα, η Ινδία ή η Τουρκία. Θα μπορούσε επίσης να σημαίνει πιο σκληρά μηνύματα προς τους αγοραστές ότι θα εκτεθούν σε δευτερεύουσες κυρώσεις, εκτός αν κινηθούν γρήγορα για να βρουν εναλλακτικές πηγές. «Και αν δεν σταματήσουν, θα επιβληθούν δευτερεύουσες κυρώσεις σε μερικούς από αυτούς», δήλωσε ο Έντουαρντ Φίσμαν, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που τώρα εργάζεται στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος πιστεύει ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει την επιρροή της.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το σχέδιο δήλωσε στο Bloomberg ότι ορισμένοι αγοραστές που αποφεύγουν τον κίνδυνο αναμένεται να μειώσουν τις αγορές τους, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι μικρότερες οντότητες θα καλύψουν μέρος της προσφοράς.

Στελέχη δύο μεγάλων δυτικών ναυτιλιακών εταιρειών σημείωσαν ότι οι κανόνες δεν φαίνεται να τους απαγορεύουν να μεταφέρουν βαρέλια που αντλούνται από τις Rosneft και Lukoil, εφόσον η μεταφορά γίνεται από μεσάζοντες. Και οι δύο δήλωσαν ότι μελετούν τις κυρώσεις και αξιολογούν την κατάσταση.

«Περιμένω ότι θα υπάρξει αποστροφή από τον κίνδυνο αγοράς πετρελαίου από τη Ρωσία στο εγγύς μέλλον, ιδιαίτερα μεταξύ των traders και των διυλιστηρίων που εξαρτώνται από την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ — για παράδειγμα, η Reliance», δήλωσε ο Φίσμαν. «Ωστόσο, το αν η κίνηση αυτή θα μειώσει τις πωλήσεις πετρελαίου της Ρωσίας με βιώσιμο τρόπο εξαρτάται από τη δέσμευση των ΗΠΑ για τη συνεχή και προληπτική επιβολή δευτερευουσών κυρώσεων».

Θα αυξήσουν την πίεση οι ΗΠΑ αν χρειαστεί;

Οι κινήσεις των ΗΠΑ συνέπεσαν με νέα μέτρα στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο, τα οποία επέκτειναν τις δικές τους κυρώσεις στο εμπόριο ενέργειας της Ρωσίας.

Η ΕΕ απαγόρευσε αυτή την εβδομάδα τις νέες εισαγωγές LNG από το 2027, μπλόκαρε τις συναλλαγές με τις Rosneft και Gazprom Neft και έθεσε στο στόχαστρο 115 δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» και 45 οντότητες που βοηθούν στην παράκαμψη των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κινεζικής Yulong Petrochemical. Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε επίσης κυρώσεις στην Yulong, ωθώντας τους προμηθευτές να αναστείλουν τις συναλλαγές.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ εκτιμά ότι οι κυρώσεις κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας έχουν κοστίσει στη Μόσχα τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ. Η ΕΕ έχει επίσης αρχίσει να στοχεύει διυλιστήρια, λιμάνια, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες ενέργειας τρίτων χωρών που διευκολύνουν το ρωσικό εμπόριο ενέργειας.

Η πραγματική δύναμη των αμερικανικών κυρώσεων, ωστόσο, έγκειται στην ευελιξία τους. Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την πίεση ανάλογα με την αντίδραση των αγορών, του Πούτιν και του Κρεμλίνου. Τους επόμενους μήνες, η αμερικανική κυβέρνηση αναμένεται να παρακολουθήσει στενά την προσαρμογή των ρωσικών εξαγωγών, ιδίως προς την Ασία. Εάν η αγορά απορροφήσει το σοκ, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερη πίεση.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια δομή που μπορεί να γίνει πολύ πιο αυστηρή, αν χρειαστεί. Ωστόσο, η επιβολή των κυρώσεων μπορεί να είναι δύσκολη και ο αντίκτυπός τους συχνά δεν είναι άμεσος.

Ο Σεργκέι Βακουλένκο, πρώην Ρώσος διευθυντής πετρελαϊκής εταιρείας και νυν ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace, υποστήριξε ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δυσχεραίνουν μεν το ρωσικό εμπόριο ενέργειας, αλλά δεν το σταματούν.

Πηγή: skai.gr

