ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει εκδίκηση έναν απόλυτα ελεγχόμενο υπουργό Δικαιοσύνης

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σπεύδει να διαμορφώσει το νέο υπουργικό του συμβούλιο, μια «δουλειά» ξεχωρίζει όπως αναφέρει το Reuters: ο υπουργός Δικαιοσύνης, (γενικός εισαγγελέας) που θα υποστηρίξει την ατζέντα του για μαζικές απελάσεις, «συγχωροχάρτια» στους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου, επιδιώκοντας παράλληλα αντίποινα εναντίον εκείνων που τον άσκησαν δίωξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Κάποιοι σχολίαζαν ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θυμίζει «κυνηγό κεφαλών» με το όπλο του σε ταινία γουέστερν. Ο εκλεγμένος πρόεδρος «παίρνει το όπλο του» και βάζει στο «στόχαστρο» τους αντιπάλους του.



Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ εξοργίστηκε από αυτό που αποκάλεσε «παρεμπόδιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης», συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Τζεφ Σέσιονς, ο οποίος επέτρεψε μια έρευνα για υποτιθέμενες επαφές μεταξύ της εκστρατείας του Τραμπ το 2016 και της Ρωσίας, και του Μπιλ Μπαρ, ο οποίος διέψευσε δημόσια τους ισχυρισμούς του στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα νοθείας.



Ο Τραμπ και η μεταβατική ομάδα του στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα Υπουργείο Δικαιοσύνης γεμάτο με «πιστούς» μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου. Ο Μαρκ Παολέτα, συντηρητικός δικηγόρος που ηγείται του σχεδιασμού, έχει ήδη προειδοποιήσει τους υπαλλήλους να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ατζέντα του Τραμπ - ή ενδεχομένως να χάσουν τις δουλειές τους.



Ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς από πλευράς του διεμήνυσε στο ABC ότι η επιλογή υπουργού Δικαιοσύνης θα είναι η πιο σημαντική επιλογή του Τραμπ, μια θέση δεύτερη σε σημασία μόνο αυτής του προέδρου των ΗΠΑ.



Τα ευρύτερα περιγράμματα των σχεδίων του Τραμπ για το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν κοινοποιηθεί μέσω των δημόσιων σχολίων του, των δηλώσεων του Παολέτα και σε συνεντεύξεις και δημόσια φόρουμ με πρώην εισαγγελείς του υπουργείου.



Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς πιθανότατα θα κληθούν να δώσουν προτεραιότητα σε υποθέσεις παράνομης μετανάστευσης. Οι πόλεις που ελπίζουν να λάβουν ένα κομμάτι της «πίτας» από το πρόγραμμα επιχορήγησης ύψους άνω των 291 εκατομμυρίων δολαρίων του υπουργείου, θα πρέπει πιθανότατα να συμφωνήσουν να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή αρχή επιβολής της μετανάστευσης.



Το Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων αναμένεται να μετατοπίσει το επίκεντρό του μακριά από την αστυνομική ευθύνη, προς την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας και την υποβολή νομικών προσφυγών κατά της διαφορετικότητας, της ισότητας και των προγραμμάτων ένταξης (των μεταναστών) του κυβερνητικού και του ιδιωτικού τομέα.



Νομικοί εμπειρογνώμονες εξέφρασαν φόβους ότι η δέσμευση του Τραμπ να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να κυνηγήσει τους πολιτικούς του εχθρούς θα μπορούσε να υπονομεύσει την αμεροληψία των εισαγγελέων καριέρας, και να καταστρέψει τους κανόνες της εισαγγελικής ανεξαρτησίας, που ενισχύθηκαν μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και την παραίτηση του Ρεπουμπλικανό προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον το 1974.



Ο Μπράντλεϊ Μος, δικηγόρος που ειδικεύεται στο δίκαιο εθνικής ασφάλειας, είπε ότι ο συνδυασμός ενός πολιτικοποιημένου Υπουργείου Δικαιοσύνης και της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Ιούλιο ότι οι πρόεδροι έχουν ευρεία ασυλία από ποινική ευθύνη για αποφάσεις που αφορούν τα δημόσια καθήκοντα θα δώσει στον Τραμπ μεγάλα περιθώρια.



«Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην εξουσία για δεύτερη φορά οπλισμένος με εμπειρία, αλλά και οπλισμένος με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ασυλία», είπε ο Μος. «Θα λυγίσει, θα στρίψει και θα ωθήσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας όπως και όποτε θέλει».

«Τιμωρία, εκδίκηση»

Ο Τραμπ «εξέπεμψε» τα κατάλληλα προειδοποιητικά μηνύματα σε όλη την προεκλογική του εκστρατεία, λέγοντας στους υποστηρικτές του το 2023: «Είμαι τιμωρός εκ μέρους σας». Πιο πρόσφατα, «στρογγύλεψε» λίγο τα λόγια του, λέγοντας αρκετές φορές φέτος ότι η εκδίκησή του θα ήταν «επιτυχία».



Ένας εκπρόσωπος της μεταβατικής ομάδας Τραμπ δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για αυτό το θέμα.



Διάφορα άτομα εξετάζονται για τη θέση του υπουργού, συμπεριλαμβανομένου του γενικού εισαγγελέα του Μιζούρι, Άντριου Μπέιλι, του πρώην προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τζέι Κλέιτον ή του Ρόμπερτ Τζιούφρα, δικηγόρου της εταιρείας Sullivan & Cromwell. Επίσης εξετάζονται ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάικ Λι και ο Μάθιου Γουίτακερ, ο οποίος υπηρέτησε για λίγο ως γενικός εισαγγελέας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.



«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει μια ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στη νέα διοίκηση», δήλωσε από πλευράς του εκπρόσωπος του υπουργείου. Στην προεκλογική εκστρατεία, ο Τραμπ μίλησε ανοιχτά για την επιδίωξη τιμωρίας εναντίον εκείνων που λέει ότι ήταν «διώκτες» του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

Η «λίστα των προγραφών»

Ο κατάλογος των... στόχων που έχει δεσμευτεί να ερευνήσει ή να διώξει ο Τραμπ, περιλαμβάνει τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την οικογένειά του, τον εισαγγελέα του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, ο οποίος εξασφάλισε ποινικές καταδίκες για την κρυφή δωροδοκία της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς σχετικά με σεξουαλική επαφή που υποστήριξε ότι είχε μαζί του. Τον ειδικό εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος ηγήθηκε δύο ομοσπονδιακών διώξεων εναντίον του Τραμπ που τώρα ολοκληρώνονται, καθώς και μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου που ερεύνησαν την εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 από υποστηρικτές του Τραμπ που προσπαθούσαν να ανατρέψουν την ήττα του.



Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Ρεπουμπλικανή Λιζ Τσέινι, πρώην μέλος του Κογκρέσου και σκληρή επικρίτρια των ψευδών ισχυρισμών του για εκλογική νοθεία το 2020, θα πρέπει να δικαστεί για «προδοσία» και ότι ο Μαρκ Μίλι, ο πρώην πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Επιτελείου, θα πρέπει να… «εκτελεστεί».



Ζήτησε επίσης τη δίωξη τόσο της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίθια Τζέιμς, η οποία εκκίνησε τις διαδικασίες για την υπόθεση κατά του Οργανισμού Τραμπ για φοροδιαφυγή, με ποινές 364 εκατομμυρίων δολαρίων, όσο και του Άρθουρ Ένγκορον, του δικαστή αυτής της υπόθεσης.



Ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε στους Μπραγκ, Τζέιμς και Σμιθ την Τρίτη καθώς έφευγε από το ποινικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, λέγοντας απειλητικά στους δημοσιογράφους: «Οι κυνηγοί πρόκειται να γίνουν οι κυνηγημένοι».



Πράγματι, ο Μαρκ Ζέιντ, δικηγόρος που εκπροσωπεί κρατικούς υπαλλήλους, είπε ότι λαμβάνει δεκάδες τηλεφωνήματα ημερησίως από πρώην και νυν κυβερνητικούς αξιωματούχους που ανησυχούν για μια δεύτερη θητεία Τραμπ.



Ο Ζέιντ διευκρίνισε ότι έχει συμβουλεύσει έναν μικρό αριθμό από αυτούς να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό κοντά στην ημέρα ορκωμοσίας του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου και να μείνουν στο εξωτερικό για τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να δουν πόσο σοβαρά μιλάει για εκδίκηση ο Τραμπ.

«Συνεχίζουν να λένε (σ.σ η ομάδα του Τραμπ) ότι πρόκειται να ανταποδώσουν και ο Τραμπ λέει ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του», παρατήρησε ο Ζέιντ.

