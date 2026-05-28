Φορτίο πετρελαίου από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ κατευθύνθηκε αυτόν τον μήνα στην Καλιφόρνια για πρώτη φορά στα χρονικά, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων Kpler. Η ασυνήθιστη αυτή μετακίνηση αναδεικνύει την αναδιάταξη των εμπορικών ροών και των ναυτιλιακών διαδρομών, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει διακόψει τις προμήθειες αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Al Arabiya.

Η Καλιφόρνια, άλλοτε μία από τις κορυφαίες πετρελαιοπαραγωγές πολιτείες των ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές αργού. Πέρυσι προμηθευόταν περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως από τη Μέση Ανατολή.

Η διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών προμήθειας αργού πετρελαίου είναι ωστόσο περιορισμένη, λόγω της αυξημένης ζήτησης από την Ασία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Kpler, η οποία επικαλείται στοιχεία φορτωτικών, περίπου 460.000 βαρέλια αργού τύπου Bayou Choctaw Sweet κατευθύνθηκαν στο διυλιστήριο της Chevron στο Ρίτσμοντ της Καλιφόρνιας, ενώ ακόμη 50.000 βαρέλια της ίδιας ποιότητας εκφορτώθηκαν στο διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο.

Το δεξαμενόπλοιο Red Moon είχε φορτώσει σχεδόν 980.000 βαρέλια αργού Bayou Choctaw Sweet στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με την Kpler, και εκφόρτωσε το φορτίο στον κόμβο Atlantic Terminal, στην ανατολική ακτή του Παναμά, στις αρχές Μαΐου. Η Chevron αναφερόταν ως πωλητής του φορτίου, σύμφωνα με την Kpler.

Σημειώνεται ότι από εκεί ξεκινά ένας αγωγός μήκους 131 χιλιομέτρων που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από την ανατολική ακτή στον Pacific Terminal, στη δυτική ακτή του Παναμά.

Το υπερδεξαμενόπλοιο Pascagoula Voyager, ναυλωμένο από τη Chevron, φόρτωσε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού στον Pacific Terminal και κατευθύνθηκε προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων. Το πλοίο μετέφερε επίσης φορτίο αργού πετρελαίου τύπου Unity Gold της Γουιάνας.

Το υπερδεξαμενόπλοιο εκφόρτωσε το αργό που προερχόταν από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου σε δύο μικρότερα πλοία, τα οποία μετέφεραν τα φορτία στα διυλιστήρια της Καλιφόρνιας, ανέφερε η Kpler.

Ο εκπρόσωπος της Chevron, Ρος Άλεν, δήλωσε ότι η εταιρεία μετέφερε αργό πετρέλαιο και συστατικά ανάμειξης βενζίνης προκειμένου να συμβάλει στον εφοδιασμό της Καλιφόρνιας σε μια περίοδο σημαντικής ενεργειακής πίεσης. Η εταιρεία αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο φορτίο.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.