«Πυρά» κατά του Σωκράτη Φάμελλου εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής κάνει λόγο για «απαξίωση και εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ» που πρέπει «να σταματήσει και να αναστραφεί».

«24 ώρες μετα την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος ουτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Δεν θα έπρεπε; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον; Τι συμβαίνει; Πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ και η ΚΕ;», γράφει ο πρώην υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.