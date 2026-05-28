Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι χαιρέτισε την αντίσταση των Κουβανών στις αμερικανικές πιέσεις σε συνάντηση που είχε με τον Κουβανό ομόλογό του Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες Τύπου του.

Οι Κουβανοί «έχουν κερδίσει τον σεβασμό της διεθνούς κοινότητας δείχνοντας ακλόνητη βούληση να αντισταθούν στους αποκλεισμούς και στις εξωτερικές παρεμβάσεις», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι στον ομόλογό του χθες, Τετάρτη, στα Ηνωμένα Έθνη.

Επίσης επαναβεβαίωσε την κινεζική προσήλωση σε ένα διεθνές σύστημα επικεντρωμένο στον ΟΗΕ και στην αντίθεση σε «οποιαδήποτε μορφή άσκησης πολιτικής ισχύος και εκφοβισμού».

Η Κούβα, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, δέχεται αυξημένες πιέσεις από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε την 1η Μαΐου διάταγμα με το οποίο καθίστανται αυστηρότερες οι κυρώσεις σε βάρος της Κούβας, η οποία αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τον ίδιο, «μια εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Επίσης η αμερικανική δικαιοσύνη απήγγειλε τον Μάιο κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο της νήσου Ραούλ Κάστρο, στο πλαίσιο των οποίων αυτός κατηγορείται για τον φόνο Αμερικανών σε μια υπόθεση που ανέρχεται στο 1996.

Η Κίνα εξέφρασε την υποστήριξή της στην Κούβα. Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ ανακοίνωσε την υποδοχή ενός πρώτου φορτίου 15.000 τόνων ρυζιού που εστάλη από την Κίνα, η οποία έχει δεσμευτεί για 60.000 τόνους, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Η Κίνα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και να εκφράζεται υπέρ της Κούβας, να υποστηρίζει τη δίκαιη υπόθεση του κουβανικού λαού και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κουβανικής οικονομίας, όπως και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής του πληθυσμού της», σημείωσε ο Ουάνγκ Γι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

