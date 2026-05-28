Σκαριόλο: «Υποστήκαμε μια αδικία στον τελικό και όλος ο ουδέτερος κόσμος του μπάσκετ το είπε»

Τα παράπονά του για τη διαιτησία του τελικού της Euroleague εξέφρασε ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπασκόνια για το ισπανικό πρωτάθλημα.

«Αναμφισβήτητα υποστήκαμε μια αδικία, όμως αυτό που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό είναι να βλέπεις ότι όλος ο ουδέτερος κόσμος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ έχει εκφραστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κι εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτό. Προσπάθησα να το δω δύο φορές με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Προφανώς, κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλο τον ουδέτερο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο για τους οπαδούς, μιλάω για παίκτες και για ανθρώπους με πολύ μεγάλη γνώση του μπάσκετ», ανέφερε ο τεχνικός της Ρεάλ και πρόσθεσε:

«Η αδικία έγινε. Δεν μπαίνω στο πώς θα το χειριστεί ή θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να είμαι δίπλα στην ομάδα, αλλά δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμηλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω. Έφτασε η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και να καταφέρουμε να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και τη συγκέντρωση σε όσα έρχονται από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο».



Sergio Scariolo sobre el arbitraje en la final de Euroliga: “Indudablemente hemos sufrido una injusticia. Lo que es impresionante es como todo el mundo del baloncesto continental neutral se ha expresado de esta manera”. @BSphere_ pic.twitter.com/U6PV1VOUmW — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) May 27, 2026

