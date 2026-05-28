Σκαριόλο: «Υποστήκαμε μια αδικία στον τελικό και όλος ο ουδέτερος κόσμος του μπάσκετ το είπε»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε στη διαιτησία του τελικού της Euroleague με τον Ολυμπιακό

Τα παράπονά του για τη διαιτησία του τελικού της Euroleague εξέφρασε ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπασκόνια για το ισπανικό πρωτάθλημα.

«Αναμφισβήτητα υποστήκαμε μια αδικία, όμως αυτό που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό είναι να βλέπεις ότι όλος ο ουδέτερος κόσμος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ έχει εκφραστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κι εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτό. Προσπάθησα να το δω δύο φορές με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Προφανώς, κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλο τον ουδέτερο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο για τους οπαδούς, μιλάω για παίκτες και για ανθρώπους με πολύ μεγάλη γνώση του μπάσκετ», ανέφερε ο τεχνικός της Ρεάλ και πρόσθεσε:

«Η αδικία έγινε. Δεν μπαίνω στο πώς θα το χειριστεί ή θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Εγώ είμαι προπονητής, πρέπει να είμαι δίπλα στην ομάδα, αλλά δεν μπορώ να κάνω σαν στρουθοκάμηλος και να βάλω το κεφάλι στην άμμο, αρνούμενος να το αναγνωρίσω. Έφτασε η στιγμή να κοιτάξουμε μπροστά και να καταφέρουμε να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και τη συγκέντρωση σε όσα έρχονται από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο».
 

Πηγή: sport-fm.gr

