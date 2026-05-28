Εξιχνιάστηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα, των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, υπόθεση εμπρησμού σε κατάστημα που συνέβη τον Μάιο του 2026 στη Γαστούνη, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ημεδαπών ανδρών ΡΟΜΑ από τα Πηγαδάκια, το Λευκοχώρι και τη Γαστούνη, (οι τρεις ανήλικοι ηλικίας 16, 16 και 15 ετών) για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι στις 05/05/2026 τα ξημερώματα στη Γαστούνη Ηλείας, με τη χρήση εύφλεκτου υλικού προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπό κατασκευή κατάστημα μίνι μάρκετ – καφετέρια με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετικούς ρόλους και σύνθεση, προέβησαν σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την πραγματοποίηση του εμπρησμού.

Ειδικότερα, στις 04/05/2026 οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν σε πλαστικά μπιτόνια ποσότητα βενζίνης και μετέβησαν κοντά σε καταυλισμό στη Γαστούνη, όπου αποβιβάστηκαν από το όχημα και κινήθηκαν πεζοί προς το κατάστημα.

Στη συνέχεια έθραυσαν τον υαλοπίνακα θύρας εισόδου και με τη χρήση του εύφλεκτου υλικού διέπραξαν τον εμπρησμό του καταστήματος, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του.

Επιπλέον, ο ένας ενήλικας κατηγορούμενος έχοντας τον ρόλο του επιτηρητή - τσιλιαδόρου, κινούνταν με το αυτοκίνητο στην περιοχή, προκειμένου να ειδοποιήσει έγκαιρα τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς ώστε να αποφευχθεί η σύλληψή τους.

Ο ξυλοδαρμός

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patrisnews.com, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, ενώ κατασχέθηκε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Πηγή: skai.gr

