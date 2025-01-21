Όλοι οι άνθρωποι του νέου προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και επίσημα πλέον (ξανά) πρόεδρος της Αμερικής. Έτσι, πριν λίγες ώρες πέρασε την πόρτα του Λευκού Οίκου για δεύτερη φορά και μάλιστα πιο αποφασισμένος από ποτέ να εφαρμόσει μια πιο επιθετική πολιτική από αυτήν που ακολούθησε στην πρώτη θητεία του, προκειμένου να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά.

Έχει δεσμευτεί μάλιστα να προχωρήσει άμεσα σε ριζικές αλλαγές, από τα πρώτα λεπτά που θα βρεθεί στο Οβάλ Γραφείο. Για να το επιτύχει, έχει επιλέξει για θέσεις-κλειδιά στην κυβέρνησή του ανθρώπους που είναι αφενός πιστοί στον ίδιο και αφετέρου οπαδοί των απόψεών του.

Όπως ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ που θα ηγηθεί του άτυπου χαρτοφυλακίου αποδοτικότητας της κυβέρνησης, με στόχο να εξαλείψει τη γραφειοκρατία που «φρενάρουν» τα γρανάζια του κράτους και είναι θιασώτης της νομοθετικής απορρύθμισης.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δύο «κέρβεροι» που έχει επιλέξει για τη φύλαξη των συνόρων: Η Κρίστι Νοέμ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας και σφοδρή επικρίτρια των πολιτικών του Μπάιντεν για τη μετανάστευση, και ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν, υπέρμαχο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής και των μαζικών απελάσεων.

Όπως επίσης και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Βαλτς, δύο «γεράκια» των αμερικανικών συμφερόντων που έχουν επισημάνει πολλάκις ότι η Κίνα αποτελεί υπ' αριθμόν ένα κίνδυνο για την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ.

