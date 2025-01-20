Ο χρυσός αιώνας της Αμερικής ξεκινά, ήταν η φράση με την οποία ξεκίνησε την ομιλία του ο νέος πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ήταν γεμάτη με αναφορές στην αμερικανική δύναμη και με απειλές για όσους στέκονται εμπόδιο στο δρόμο της.

«Από αυτή την ημέρα η χώρα μας θα ευημερήσει. Θα αποτελούμε τον φόβο και δεν θα επιτρέψουμε να μας εκμεταλλεύονται» συνέχισε.

«Η κυριαρχία μας θα επανέλθει, η ασφάλειά μας θα αποκατασταθεί. Κορυφαία μας προτεραιότητα είναι να δημιουργήσουμε ένα έθνος που θα ευημερεί και θα είναι ελεύθερο» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προκλήσεις είναι πολλές και η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης, τόνισε.

«Η παρακμή της Αμερικής τελείωσε»

Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν για την ασφάλεια των συνόρων, λέγοντας: «Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε μια απλή κρίση στο εσωτερικό, ενώ ταυτόχρονα «σκοντάφτει» σε έναν συνεχή κατάλογο καταστροφικών γεγονότων στο εξωτερικό. Απέτυχε να προστατεύσει τους υπέροχους, νομοταγείς Αμερικανούς πολίτες μας, αλλά παρέχει καταφύγιο και προστασία σε επικίνδυνους εγκληματίες, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από φυλακές και ψυχιατρικά ιδρύματα και έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα από όλο τον κόσμο».

«Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει δώσει απεριόριστη χρηματοδότηση για την υπεράσπιση των ξένων συνόρων, αλλά αρνείται να υπερασπιστεί τα αμερικανικά σύνορα ή, το πιο σημαντικό, τον λαό της», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, λέγοντας ότι «σώθηκε από τον Θεό για να ξανακάνει την Αμερική σπουδαία», προκαλώντας τα χειροκροτήματα των Ρεπουμπλικανών στην αίθουσα ενώ οι Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένων των Μπάιντεν και Χάρις, παρέμειναν καθισμένοι και ακίνητοι.

Ο Τραμπ είπε ότι οι εκλογές του έδωσαν «την εντολή να ανατρέψει πλήρως και ολοκληρωτικά μια φρικτή προδοσία», όπως λέει, «και να επιστρέψει στον λαό την πίστη του, τον πλούτο του, τη δημοκρατία του και την ελευθερία του. Από αυτή τη στιγμή, η παρακμή της Αμερικής έχει τελειώσει».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τραμπ για τη μετανάστευση

Ο Τραμπ θα εκδώσει εκτελεστικά διατάγματα που θα περιλαμβάνουν:

Κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης στα σύνορα, ώστε το Υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει εκεί τον στρατό και την Εθνική Φρουρά.

Λήξη του "catch and release." Ο Τραμπ υποσχέθηκε στην πρώτη του θητεία να τερματίσει την πολιτική της απελευθέρωσης των κρατουμένων μέχρι τη δίκη.

Επαναφορά του "Remain in Mexico", πολιτική που απαιτεί από τους μετανάστες που ζητούν άσυλο να παραμείνουν στο Μεξικό μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους.

Χαρακτηρισμός καρτέλ και συμμοριών ως τρομοκρατικές οργανώσεις

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια

Αναβιώνοντας ένα δημοφιλές σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Τραμπ στην ομιλία του υποσχέθηκε περισσότερες εξορύξεις λέγοντας «Drill, baby, drill,», με τους παρευρισκόμενους να ζητωκραυγάζουν.

"Θα κηρύξω επίσης εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια. Θα κάνουμε γεωτρήσεις, μωρό μου", είπε ο Τραμπ.

Αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «θα τερματίσει την Πράσινη Νέα Συμφωνία και θα ανακαλέσει τις πολιτικές για τα ηλεκτρικά οχήματα, «σώζοντας την αυτοκινητοβιομηχανία μας και τηρώντας την ιερή μου υπόσχεση στους μεγάλους Αμερικανούς εργάτες των αυτοκινήτων μας».

Ο Τραμπ θα μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αλλάξει το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, μεταξύ άλλων ενεργειών που προανήγγειλε σήμερα στην ομιλία της ορκωμοσίας του.

«Η Αμερική θα διεκδικήσει ξανά τη θέση που της αξίζει ως το μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, πιο σεβαστό έθνος στη Γη – εμπνέοντας το δέος και τον θαυμασμό όλου του κόσμου», είπε ο Τραμπ. «Σε λίγο καιρό από τώρα, θα αλλάξουμε το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής».

«Θα πάρουμε πίσω τη Διώρυγα του Παναμά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, χωρίσς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία του.

«Ο σκοπός της συμφωνίας μας και το πνεύμα της συνθήκης μας έχουν παραβιαστεί εντελώς», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν είχε εκφράσει την πρόθεσή του να πάρει πίσω τη Διώρυγα του Παναμά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, αλλά άρχισε να μιλά για αυτό τον περασμένο μήνα. Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ είπε ότι το πνεύμα μιας συνθήκης που υπογράφηκε το 1977 από τον Πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, κατά την οποία οι ΗΠΑ παραιτήθηκαν από τον έλεγχο του καναλιού το 1999, είχε παραβιαστεί.

Είπε ότι η πλωτή οδός δεν έπρεπε ποτέ να είχε παραχωρηθεί και τόνισε ότι «τα αμερικανικά πλοία υπερφορτώνονται σοβαρά και δεν αντιμετωπίζονται δίκαια», επαναλαμβάνοντας ότι «η Κίνα εκμεταλλεύεται τη Διώρυγα του Παναμά». Νωρίτερα αυτό το μήνα, είπε ότι δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσεις για να αναλάβει τον έλεγχο.

«Θα επιβάλλουμε δασμούς»

Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική και τις απειλές περί επιβολής δασμών, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στις προεκλογικές του εξαγγελίες, ανακοινώνοντας ότι θα επιβάλει δασμούς και θα φορολογήσει τις χώρες για να «πλουτίσουν» οι Αμερικανοί.

Παράλληλα, υποσχέθηκε μια γενική αναμόρφωση του εμπορικού συστήματος και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργήσουν μια «υπηρεσία εξωτερικών εσόδων».

"Δημιουργούμε την υπηρεσία εξωτερικών εσόδων για τη συλλογή όλων των δασμών και εσόδων. Θα εισρεύσουν τεράστια χρηματικά ποσά στο ταμείο μας, προερχόμενα από ξένες πηγές", σημείωσε.

Ο Τραμπ ανακαλεί τις πολιτικές για την προστασία των τρανς

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα για την αναστολή της προστασίας των τρανσέξουαλ και τον τερματισμό των προγραμμάτων διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σε μια κίνηση, όπως είπε στην ομιλία του, για τον τερματισμό των προσπαθειών «κοινωνικής μηχανικής της φυλής και του φύλου».

Και οι δύο αποφάσεις αποτελούν σημαντικές αλλαγές για την ομοσπονδιακή πολιτική και είναι σύμφωνες με τις προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ .

Όπως είπε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναγνωρίζει μόνο δύο αμετάβλητα φύλα: το αρσενικό και το θηλυκό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.