Τραμπ: Ο Πούτιν οδεύει να «καταστρέψει» τη χώρα του

Ο Αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του χθες Δευτέρα, έκρινε ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν οδεύει να «καταστρέψει» τη χώρα του αρνούμενος να υπογράψει συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία, όπου ο πόλεμος οδεύει να κλείσει τρία χρόνια τον επόμενο μήνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θέλει να κλειστεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν ο Πούτιν το θέλει, ίσως όχι. (Αλλά) πρέπει να το κάνει. Πιστεύω πως οδεύει να καταστρέψει τη Ρωσία αρνούμενος να κλείσει συμφωνία», είπε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο καθώς υπέγραφε σειρά διαφόρων εκτελεστικών προεδρικών διαταγμάτων.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος επανεξελέγη την 5η Νοεμβρίου 2024, έχει πει επανειλημμένα ότι προετοιμάζει σύνοδο κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να «τελειώσει» η ένοπλη σύρραξη που άρχισε με την εισβολή του ρωσικού στρατού την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Στο Οβάλ Γραφείο, ο κ. Τραμπ επανέλαβε πως αναμένει να «μιλήσει στον πρόεδρο Πούτιν» που θα ήταν πολύ ικανοποιημένος αν έβαζε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο».

Ωστόσο, για πρώτη φορά τόσο ανοικτά, άσκησε πίεση στη Μόσχα, προειδοποιώντας πως η Ρωσία θα οδηγηθεί σε «καταστροφή» αν ο κ. Πούτιν αρνηθεί να διαπραγματευτεί και να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή ειρήνης με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με μεγάλα προβλήματα. Δείτε την οικονομία, τον πληθωρισμό», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η Μόσχα λογάριαζε τον Φεβρουάριο του 2022 ότι «ο πόλεμος θα τέλειωνε σε μια εβδομάδα και έχουμε φτάσει στα τρία χρόνια».

«Συνεννοούμαι πολύ καλά με αυτόν (τον κ. Πούτιν) και ελπίζω πως θα θελήσει να κλειστεί συμφωνία», επέμεινε ο επιχειρηματίας, που αρέσκεται στη διπλωματία των ανταλλαγμάτων.

Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του δήλωσε χθες «ανοικτός στον διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Σκοπός δεν πρέπει να είναι μια σύντομη κατάπαυση του πυρός», αλλά «διαρκής ειρήνη», σημείωσε.

