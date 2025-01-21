Ντόναλντ Τραμπ: 47ος Πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών Αναταραχής και Διχασμού

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του ομιλία ως 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μοίρασε σκληρά χτυπήματα κατά της απερχόμενης διακυβέρνησης των Δημοκρατικών, ενόσω ο Τζο Μπάιντεν παρακολουθούσε στωικά την τελετή ορκωμοσίας του σε απόσταση αναπνοής από εκείνον.

Ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο για μία «φρικτή προδοσία» που έχει λάβει χώρα, όπως είπε, τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Επιτέθηκε δε σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ριζοσπαστικό και διεφθαρμένο σύστημα που απέσπασε δύναμη και πλούτο» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όλα αυτά αλλάζουν από σήμερα» τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας από τη Ροτόντα του Καπιτωλίου, εκεί όπου στις 6 Ιανουαρίου το 2021, οι υποστηρικτές του εισέβαλαν προκειμένου να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, «η Χρυσή Εποχή της Αμερικής» άρχισε από τη στιγμή της ορκωμοσίας του. Αυτά άλλωστε ήταν και τα πρώτα του λόγια στην πρώτη του - διάρκειας 29 λεπτών - ομιλίας του ως πρόεδρος της χώρας. «Από αυτή τη στιγμή, η παρακμή της Αμερικής λαμβάνει τέλος», όπως συνέβη και για τον ίδιο, όπως είπε, αναφερόμενος στις δικές του προσωπικές νίκες από τις μάχες του με τη Δικαιοσύνη και τις δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του.

Το πολιτικό comeback που βιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μοναδικό στην αμερικανική Ιστορία. Επέστρεψε πιο ισχυρός από ποτέ, και - όχι άδικα - ο ίδιος έφερε τον αέρα του θριαμβευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, την οποία χαρακτήρισε ως «ημέρα απελευθέρωσης».

Όπως είχε επιλέξει να πράξει πριν από οκτώ χρόνια, έτσι και σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε με μελανά χρώματα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη χώρα που όπως είπε μοιάζει να έχει γονατίσει και μονάχα εκείνος μπορεί να αναστήσει.

Εν αντιθέσει, όμως, με τις ομιλίες προηγούμενων προέδρων, όπως των τεσσάρων οι οποίοι ήταν παρόντες - Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους ο νεότερος και Μπιλ Κλίντον - ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επέλεξε να διατηρήσει μία αμιγώς ενωτική στάση και προτίμησε να προτάξει μία σειρά από διχαστικές πολιτικές για το αύριο της χώρας ξεκινώντας από την υπογραφή σειράς διαταγμάτων.

Προτεραιότητα για τον ίδιο είναι η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στα σύνορα όπου και στέλνει τον στρατό για να τα προστατεύει. Παράλληλα, διακόπτει την αυτόματη απόκτηση αμερικανικής ιθαγένειας για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στη χώρα. Επίσης, όπως είπε, μπαίνει τέλος στα κυβερνητικά προγράμματα, τα οποία αφορούν στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης, ενώ ακυρώνει και τη δυνατότητα επιλογής του ουδέτερου φύλου Χ.

Μετονομάζει τον Κόλπο του Μεξικού ως Κόλπο της Αμερικής και υπόσχεται να καταλάβει το κανάλι του Παναμά. «Το παίρνουμε πίσω», είπε, αφού πρώτα το χαρακτήρισε ως ένα «ανόητο δώρο». Την ίδια στιγμή, υπόσχεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα είναι η χώρα «που θα επεκτείνει τα σύνορά της», αν και θα ήθελε να τον θυμούνται ως «ειρηνοποιό», ενώ συνέχισε την ομιλία του φτάνοντας μέχρι τον πλανήτη Άρη όπου, όπως είπε, «θα βάλουμε την Αστερόεσσα».

Την ίδια στιγμή, στοχεύοντας κατά του πληθωρισμού, ανακοίνωσε νέες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες θέτει εκτός της Συμφωνίας του Παρισιού και ανακοίνωσε ότι θα ανακαλέσει την εντολή για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Επιπλέον ισχυρίστηκε πως αντί να φορολογεί τους πολίτες της χώρας θα επιβάλλει «δασμούς και φόρους σε άλλες χώρες, ώστε», όπως είπε «οι πολίτες μας να ευημερήσουν».

Μπορεί να μην αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ότι «θα μετρήσουμε την επιτυχία μας, όχι μονάχα από τις μάχες που κερδίζουμε, αλλά και από τους πολέμους που τελειώνουμε και κυρίως από τους πολέμους στους οποίους ποτέ δεν θα μπούμε». Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή αρκέστηκε να σημειώσει πως είναι «στην ευχάριστη θέση να πω ότι από χθες, μία ημέρα πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου, οι όμηροι στη Μέση Ανατολή επιστρέφουν στην οικογένειά μας».

Η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η πρώτη ορκωμοσία στην οποία έδωσαν το παρών ο αντιπρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Χαν Ζενγκ, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Από την ορκωμοσία δεν έλειπε ούτε η ηττημένη αντίπαλός του και απερχόμενη αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες περιέγραφε τον Ντόναλντ Τραμπ ως απειλή για τη αμερικανική δημοκρατία. Παρούσα ήταν, επίσης, και η πρώην ηττημένη αντίπαλός του, Χίλαρι Κλίντον, η οποία είχε παρευρεθεί και στην πρώτη του ορκωμοσία το 2017, ενώ παρέλαση έκανε πλήθος πολυεκατομμυχιούχων υποστηρικτών του με προεξάρχοντα τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο Ίλον Μάσκ. Στη λίστα όσων δεν έδωσαν το παρών ήταν η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα και η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Παρών ήταν και ο Τζο Μπάιντεν, ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, για τον οποίο χθες έκλεισε ένας κύκλος πολιτικής παρουσίας διάρκειας 50 ετών στον λόφο του Καπιτωλίου. Ο ίδιος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο με ασυνήθιστα χαμηλά ποσοστά αποδοχής και με μερίδα Δημοκρατικών να τον κατηγορούν για την ήττα τους στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου. Θα μπορούσε λένε να είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την προεκλογική κούρσα.

