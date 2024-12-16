Οι ΗΠΑ επέβαλαν σήμερα νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, στοχεύοντας τις οικονομικές δραστηριότητες της Πιονγκγιάνγκ και τη στρατιωτική υποστήριξη στη Μόσχα.

Οι αμερικανικές κυρώσεις – οι οποίες περιλαμβάνουν τράπεζες, στρατηγούς και άλλους αξιωματούχους στη Βόρεια Κορέα, καθώς και ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου – εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να διακόψει την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στις ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Στη «μαύρη λίστα» του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν οι βορειοκορεατικές τράπεζες Golden Triangle Bank και Korea Mandal Credit Bank. Ανάμεσα στους αξιωματούχους που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι στρατηγοί του βορειοκορεατικού στρατού οι οποίοι ηγούνται των δυνάμεων που έχει αναπτύξει η Πιονγκγιάνγκ στη Ρωσία για να ενισχύσει τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην Ουκρανία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Κίεβο υποστήριξε πως η Ρωσία άρχισε να χρησιμοποιεί για πρώτη φορά σημαντικό αριθμό βορειοκορεατικών στρατευμάτων σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών δυνάμεων που διατηρούν υπό τον έλεγχό τους εδάφη της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

Το Κίεβο εκτιμά πως περίπου 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων. Από την πλευρά της, η Μόσχα δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε διαψεύδει την παρουσία βορειοκορεατικών στρατευμάτων σε ρωσικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

