Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς σήμερα για τις απώλειες Βορειοκορεατών στρατιωτών στην περιοχή του Κουρσκ, παρέπεμψε τον δημοσιογράφο στο υπουργείο Άμυνας.

«Το ερώτημα αυτό είναι για το υπουργείο Άμυνας» δήλωσε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Νωρίτερα οι υπηρεσίες πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (GUR) είχαν δηλώσει ότι «τουλάχιστον 30 στρατιώτες» από τη Βόρεια Κορέα, που μάχονταν στο πλευρό του ρωσικού στρατού, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας βρίσκεται στην κατοχή των δυνάμεων του Κιέβου.

«Τουλάχιστον 30 στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν» κατά το Σαββατοκύριακο, δήλωσε η ουκρανική GUR μέσω ανάρτησής της στην εφαρμογή Telegram, κάνοντας λόγο για «σημαντικές απώλειες».

Είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο ισχυρίζεται, σε ανακοίνωσή του, ότι η Βόρεια Κορέα έχει απώλειες σε αυτή την κλίμακα και με λεπτομέρειες. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι απώλειες σημειώθηκαν γύρω από τα χωριά Πλέχοβο, Βορόζμπα και Μαρτίνοφκα στην περιοχή Κουρσκ. Δεν παρείχε αποδείξεις.

Τα στοιχεία δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

Αρκετές χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αποσταλεί στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες για να στηρίξουν τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με τους Δυτικούς, με το Κρεμλίνο να αποφεύγει από την πλευρά του τις ερωτήσεις για το θέμα αυτό.

Η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την παρουσία Βορειοκορεατών στη δική της πλευρά. Η Πιονγκγιάνγκ απέρριψε αρχικά τις αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων ως «ψεύτικες ειδήσεις», αλλά ένας Βορειοκορεάτης αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε τέτοια ανάπτυξη θα ήταν νόμιμη.

