Κατονομάστηκε ο Κινέζος «κατάσκοπος» - Αρνείται ενοχή

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Ο 50χρονος Γιανγκ Τενγκμπό είναι ο Κινέζος επιχειρηματίας που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του πρίγκιπας Άντριου στη Βρετανία, αλλά εν τέλει του απαγορεύθηκε η είσοδος στην ώρα για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Το όνομά του δημοσιοποιήθηκε κατόπιν δικαστικού βουλεύματος και ενώ βουλευτές είχαν δηλώσει έτοιμοι να κάνουν χρήση της ασυλίας τους για να τον κατονομάσουν από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων παρά την αρχική δικαστική απαγόρευση.

Σε δήλωση μετά από την κοινοποίηση του ονόματός του ο Γιανγκ Τενγκμπό, που μέχρι τώρα ήταν γνωστός μόνο ως «Η6», είπε πως δεν έχει κάνει «τίποτα κακό ή παράνομο».

Πρόσθεσε πως «η ευρεία περιγραφή εμού ως κατασκόπου είναι παντελώς αναληθής».

Υποστήριξε ότι πέφτει θύμα του «πολιτικού κλίματος» που έχει δημιουργηθεί από τις αυξημένες εντάσεις των τελευταίων ετών στις σχέσεις Ην. Βασιλείου-Κίνας.

Η απόφαση απαγόρευσης εισόδου του 50χρονου Κινέζου στο Ην. Βασίλειο βασίστηκε σε ύποπτες επιστολές που βρέθηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του, οι οποίες παρέπεμπαν σε πιθανή κατασκοπεία.

Στις επιστολές αυτές γινόταν αναφορά στη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τον πρίγκιπα Άντριου.

«Υπό τις υποδείξεις σας βρήκαμε τρόπο να περάσουμε τους σχετικούς ανθρώπους απαρατήρητους μέσα και έξω από το σπίτι στο Ουίνδσορ», ανέφερε μία επιστολή.

Η κατηγορία κατά του Η6 είναι ότι συνδέεται με τμήμα του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος που διεξάγει επιχειρήσεις άσκησης επιρροής σε ξένους παράγοντες και πως η σχέση του με τον πρίγκιπα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με στόχο πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει δηλώσει πως διέκοψε τις επαφές του με τον επιχειρηματία αμέσως μόλις του ζητήθηκε να το κάνει και ότι η γνωριμία τους είχε γίνει μέσω επίσημων καναλιών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.