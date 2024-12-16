Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πίσω από την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ και την αλλαγή εξουσίας στη Συρία βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Τουρκία «κρατάει το κλειδί για το μέλλον της Συρίας».

«Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η άλλη πλευρά», είπε ο Τραμπ για τις πρόσφατες εξελίξεις στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, συνεχίζοντας ότι «αλλά ξέρω, ότι είναι η Τουρκία. Αυτός [ο Ερντογάν] είναι πολύ έξυπνος τύπος, την ήθελε για χιλιάδες χρόνια και τα κατάφερε. Όσοι μπήκαν μέσα ελέγχονται από την Τουρκία και δεν πειράζει, αυτός είναι άλλος τρόπος να πολεμήσεις».

Ο Τραμπ δήλωσε περαιτέρω ότι δεν θα ήθελε να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες στη Συρία, αλλά κατέληξε λέγοντας ότι «κανείς δεν ξέρει» ποια θα είναι η έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ζελένσκι να είναι έτοιμος για συμφωνία

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ είπε ότι θα συζητήσει τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι,, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η υπόθεση της Ουκρανίας θα είναι πιο δύσκολη από εκείνη της Μέσης Ανατολής.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Τραμπ είπε ότι είχε δει φρικτές εικόνες θανάτου και καταστροφής από τον πόλεμο και ότι «πρέπει να σταματήσει».

Ο Τραμπ δεν απάντησε ευθέως όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία ως μέρος μιας διευθέτησης μετά από διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος τόνισε μάλιστα ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία.

Ο Τραμπ είπε ότι μεγάλο μέρος της επίμαχης περιοχής έχει μετατραπεί σε ερείπια και θα χρειαστεί ένας αιώνας για να ανακάμψει. «Εννοώ ότι υπάρχουν πόλεις που δεν στέκεται ένα κτίριο, είναι χώρος που έχουν κατεδαφιστεί τα πάντα», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι του έδειξαν φωτογραφίες από πεδία μάχης γεμάτο σώματα που του θύμιζαν τις φρικιαστικές φωτογραφίες από τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο του 1861-1865.

Ο Τραμπ έχει πει ότι θα ήθελε να θέσει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες. Είπε στο περιοδικό Time σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ένα «πολύ καλό σχέδιο», αλλά ότι αν το αποκαλύψει τώρα «θα είναι ένα άχρηστο σχέδιο».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς σε πολλές ξένες εισαγωγές υποστηρίζοντας ότι «θα κάνουν τις ΗΠΑ πλούσιες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.