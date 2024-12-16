Βόρεια Κορέα: Τουλάχιστον 30 στρατιώτες νεκροί ή τραυματίες στο Κουρσκ

Οι υπηρεσίες πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (GUR) δήλωσαν σήμερα ότι «τουλάχιστον 30 στρατιώτες» από τη Βόρεια Κορέα, που μάχονταν στο πλευρό του ρωσικού στρατού, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είναι υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου.

«Τουλάχιστον 30 στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν» κατά το σαββατοκύριακο, δήλωσε η ουκρανική GUR μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για «σημαντικές απώλειες».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Βορειοκορεάτες αυτοί ενεπλάκησαν σε μάχες γύρω από τα χωριά Πλέκοβο, Βορόζμπα και Μαρτινόβκα στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας βρίσκεται στην κατοχή των ουκρανικών δυνάμεων από τον Αύγουστο.

Αρκετές χιλιάδες Βορειακορεάτες στρατιώτες έχουν σταλεί στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες για να στηρίξουν τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με δυτικές πηγές. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αποφεύγει κάθε φορά τις ερωτήσεις για το θέμα αυτό, αρνούμενο να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει την αποστολή στρατιωτών.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν τους τελευταίους μήνες συμφωνία αμοιβαίας άμυνας –που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ρωσική διπλωματία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα που μάχονται στο πλευρό της Ρωσίας εξαπέλυαν «επιθέσεις» στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου η Ουκρανία κατέχει αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι έχει πάει τον πόλεμο «σε άλλο επίπεδο».

Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει περίπου 50.000 στρατιώτες, μεταξύ των οποίων αρκετές χιλιάδες Βορειοκορεάτες, για να ξαναπάρει τον πλήρη έλεγχο της περιφέρειας του Κουρσκ.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν είχε δηλώσει ότι περίπου 10.000 μέλη του βορειοκορεατικού στρατού βρίσκονταν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι κάποιοι Βορειοκορεάτες στρατιώτες είχαν ήδη λάβει μέρος σε εχθροπραξίες και είχαν υποστεί απώλειες στο Κουρσκ.

