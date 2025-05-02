Εξηνταδυάχρονος θανατοποινίτης εκτελέστηκε, χρόνια μετά την καταδίκη του για τον φόνο της συντρόφου του και των τριών μικρών παιδιών της, χθες Πέμπτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Τζέφρι Χάτσινσον, πρώην στρατιωτικός, που είχε υπηρετήσει στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου (1990-1991), καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία το 1998 της συντρόφου του Ρενέ Φλάχερτι, 32 ετών, και των τριών παιδιών της, του Τζέφρι, 9 ετών, της Αμάντας, 7 ετών, και του Λόγκαν, 4 ετών.

Εκτελέστηκε με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες στις 20:14 (τοπική ώρα· στις 03:14 σήμερα ώρα Ελλάδας), ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της πολιτείας.

Η υπεράσπιση επιχειρηματολόγησε πως ήταν ψυχικά ασθενής εξαιτίας των εμπειριών του στον πόλεμο και προσπάθησε, μάταια, να εξασφαλίσει αναστολή της εκτέλεσής του.

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς δεκαπέντε εκτελέσεις: ένδεκα με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες, δυο με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, αμφιλεγόμενη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά) το 2024, και δυο από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, αυτή η τελευταία μέθοδος είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες πέντε (Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

