Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γεννήθηκε το 4ο παιδί του

Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η σύζυγός του, Μαράια, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που όπως αποκάλυψε το ζεύγος θα πάρει το όνομα Άρια Κάπρι.



Αυτό είναι το τέταρτο παιδί για τον 30χρονο σούπερ σταρ των Μπακς, καθώς με τη σύντροφό του έχουν αποκτήσει τον Λίαμ Τσαρλς που γεννήθηκε το 2020, τον Μάβερικ Σάι που γεννήθηκε το 2021 και την Εύα Μπρουκ που γεννήθηκε το 2023.

