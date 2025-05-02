Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τη βία κατά των Δρούζων στη Συρία

Η διπλωματία των ΗΠΑ καταδίκασε χθες Πέμπτη τη βία που έχει στο στόχαστρο μέλη της κοινότητας των Δρούζων στη Συρία, κάνοντας λόγο για «καταδικαστέα και απαράδεκτα» φαινόμενα.

«Η πρόσφατη βία και η εμπρηστική ρητορική που στοχοποιεί τα μέλη της κοινότητας των Δρούζων στη Συρία είναι (σ.σ. φαινόμενα) καταδικαστέα και απαράδεκτα», ανέφερε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Οι προσωρινές αρχές πρέπει να σταματήσουν τις μάχες, να φροντίσουν πως οι δράστες της βίας και όσοι έβλαψαν αμάχους θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των Σύρων», πρόσθεσε.

Θρησκευτικός ηγέτης των Δρούζων της Συρίας καταφέρθηκε εναντίον της de facto κυβέρνησης του προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα χθες Πέμπτη, καταγγέλλοντας πως εξελίσσεται «εκστρατεία γενοκτονίας» που έχει στο στόχαστρο την κοινότητά του, έπειτα από συγκρούσεις με πάνω από εκατό νεκρούς από την αρχή της εβδομάδας, σύμφωνα με μια ΜΚΟ.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν εξάλλου χθες πως είχαν συνομιλίες με τον επικεφαλής της συριακής διπλωματίας και ότι κάλεσαν τις προσωρινές αρχές στη Δαμασκό να λάβουν μέτρα εναντίον του σεκταρισμού, καθώς η μειονότητα των Δρούζων έχει μετατραπεί σε θύμα νέας ανάφλεξης της βίας.

Την περασμένη Παρασκευή, ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, ο Άσαντ αλ Σιμπάνι, ύψωσε τη νέα σημαία της χώρας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, σηματοδοτώντας το νέο κεφάλαιο μετά την ανατροπή τον Δεκέμβριο του αρχηγού του κράτους επί σειρά ετών Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μπρους επιβεβαίωσε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν με τη συριακή αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

Ανέφερε πως η Ουάσιγκτον παρότρυνε τις νέες de facto αρχές να «επιλέξουν πολιτικές που ενισχύουν τη σταθερότητα», χωρίς πάντως να κάνει οποιαδήποτε αποτίμηση της όποιας προόδου έχει επιτευχθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.