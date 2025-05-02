Tραμπ: Μετονομάζει την Ημέρα της Νίκης και ανακοίνωσε... δεύτερη

Τη μετονομασία της Ημέρας της Νίκης, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, σε Ημέρα της Νίκης για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και δεύτερη Ημέρα της Νίκης για τον... Πρώτο Παγκόσμιο.



«Eμείς κάναμε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μακράν, στην επίτευξη ενός νικηφόρου αποτελέσματος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (…) Κανείς δεν ήταν κοντά μας σε ισχύ, γενναιότητα ή στρατιωτική λαμπρότητα, αλλά ποτέ δεν γιορτάζουμε τίποτα» δηλώνει με παράπονο ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social.



Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Πολλοί από τους συμμάχους και φίλους μας γιορτάζουν την 8η Μαΐου ως Ημέρα Νίκης, αλλά εμείς κάναμε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μακράν, στην επίτευξη ενός νικηφόρου αποτελέσματος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετονομάζω την 8η Μαΐου σε Ημέρα Νίκης για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την 11η Νοεμβρίου σε Ημέρα Νίκης για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κερδίσαμε και τους δύο πολέμους, κανείς δεν ήταν κοντά μας σε ισχύ, γενναιότητα ή στρατιωτική λαμπρότητα, αλλά ποτέ δεν γιορτάζουμε τίποτα — Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε πια ηγέτες που ξέρουν πώς να το κάνουν! Θα αρχίσουμε να γιορτάζουμε ξανά τις νίκες μας!»



