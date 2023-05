Απίστευτη ιστορία στις ΗΠΑ: Μητέρα σκότωσε τα παιδιά της επειδή τα θεωρούσε «ζόμπι» (βίντεο)

Μια Αμερικανίδα, που πίστευε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, κρίθηκε χθες Παρασκευή ένοχη για τον φόνο των δύο παιδιών της - τα οποία θεωρουσε «ζόμπι» - και για συνέργια στον φόνο της πρώην συζύγου του άνδρα της.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ και η ετυμηγορία μεταδόθηκε live από πολλά κανάλια.

Idaho mother Lori Vallow Daybell was convicted in the murders of her two youngest children and a romantic rival.



Vallow Daybell showed no expression as the verdict was read. Some in the courtroom gallery wiped tears from their eyes.