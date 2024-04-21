Ιαπωνία: Συνετρίβησαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν σε ανθυποβρυχιακή άσκηση

Δύο ελικόπτερα του ιαπωνικού πολεμικού ναυτικού συνετρίβησαν χθες Σάββατο ανατολικά της νήσου Τορισίμα, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Μινόρου Κιχάρα.

Τα ελικόπτερα SH-60K, έκαστο με τέσσερα μέλη πληρώματος, συμμετείχαν σε νυχτερινή ανθυποβρυχιακή άσκηση όταν χάθηκαν τα ίχνη τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου πως έχει εντοπιστεί ένας νεκρός, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν οι επτά αγνοούμενοι στρατιωτικοί. Τόνισε επίσης πως θεωρεί πιθανό το σενάριο σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

Φως στα αίτια του δυστυχήματος θα ρίξουν οι δύο καταγραφείς δεδομένων πτήσης, οι οποίοι έχουν ανακτηθεί, σύμφωνα με ιαπωνικά δημοσιεύματα.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, ο Ραμ Εμάνουελ, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνδράμει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

