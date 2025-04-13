Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε σήμερα σε μία συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC και στην εκπομπή "This Week" ότι έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά και μερικές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές θα ενταχθούν σε ένα ξεχωριστό επίπεδο δασμών, μαζί με τους ημιαγωγούς (τσιπ).

Οι δασμοί αυτοί ενδέχεται να επιβληθούν μετά από έναν περίπου μήνα.

Ο Λούτνικ πρόσθεσε ότι η εκξαίρεση των ηλεκτρονικών από τους δασμούς «δεν θα είναι μόνιμη», προειδοποιώντας για εκ νέου αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η κυβέρνηση του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Παρασκευής εξαίρεσε αυτά τα προϊόντα από τους υψηλούς δασμούς, ενώ αυτά, εισάγονται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα, διευκολύνοντας σημαντικά τεχνολογικές εταιρίες, όπως, η Apple που βασίζονται σε εισαγόμενα προϊόντα.

Πηγή: skai.gr

