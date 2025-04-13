Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ οδηγούν τις αγορές στην... παράκρουση: Τώρα... ξεχωριστοί δασμοί στις ηλεκτρονικές συσκευές - «Η εξαίρεση δεν θα είναι μόνιμη»

Οι δασμοί αυτοί ενδέχεται να επιβληθούν μετά από έναν περίπου μήνα, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ

Κινητά

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε σήμερα σε μία συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC και στην εκπομπή "This Week" ότι έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά και μερικές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές θα ενταχθούν σε ένα ξεχωριστό επίπεδο δασμών, μαζί με τους ημιαγωγούς (τσιπ).

Οι δασμοί αυτοί ενδέχεται να επιβληθούν μετά από έναν περίπου μήνα.

Ο Λούτνικ πρόσθεσε ότι η εκξαίρεση των ηλεκτρονικών από τους δασμούς «δεν θα είναι μόνιμη», προειδοποιώντας για εκ νέου αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η κυβέρνηση του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Παρασκευής εξαίρεσε αυτά τα προϊόντα από τους υψηλούς δασμούς, ενώ αυτά, εισάγονται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα, διευκολύνοντας σημαντικά τεχνολογικές εταιρίες, όπως, η Apple που βασίζονται σε εισαγόμενα προϊόντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Δασμοί Τραμπ κινητά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark