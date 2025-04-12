Τα ηλεκτρονικά είδη που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαιρεθούν από τους σαρωτικούς δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση για τα Τελωνεία και την Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε στια ΗΠΑ.

Τα smartphones, οι οθόνες υπολογιστών και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι μεταξύ των προϊόντων που εξαιρούνται. Η εξαίρεση ισχύει για προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή απομακρύνονται από τις αποθήκες από τις 5 Απριλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει ελάχιστο δασμό 145% στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δασμοί θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Apple, που κατασκευάζουν iPhone και άλλα προϊόντα στην Κίνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως ενέδωσε στις πιέσεις των συνεργατών του, καθώς οι επιπτώσεις των δασμών ακόμη και στους αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας, θα ήταν δυσβάσταχτο, ενώ το κόστος αγοράς για τους Αμερικανούς πολίτες θα εκτοξευόταν.

Μετά την τελευταία εξέλιξη, αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση των αγορών, καθώς, ιδιαίτερα οι τεχνολογικοί δείκτες, είχαν υποστεί τεράστιες απώλειες στα διεθνή χρηματιστήρια.

