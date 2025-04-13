Γιατί τέτοιο hype με τα thrift shops;

Η 27χρονη σχεδιάστρια μόδας περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου της αναζητώντας ιδιαίτερα ρούχα – όχι όμως από τις νέες κολεξιόν, αλλά από μαγαζιά με μεταχειρισμένα, ιδίως online.



«Είναι κάτι σαν ψηφιακό κυνήγι θησαυρού», λέει η Λεόνι. Αναζητώντας με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά μπορεί κανείς να βρει καταπληκτικά πράγματα.



Τα μεταχειρισμένα ρούχα και πάλι στο προσκήνιο



Η Λεόνι δεν είναι η μόνη στην οποία αρέσουν πολύ τα vintage ρούχα. Ιδίως για τους νέους ηλικίας 15 έως 30 ετών της λεγόμενης Gen-Z τα vintage έχουν γίνει πλέον mainstream.



Τα μεταχειρισμένα ρούχα ήταν πάντοτε της μόδας στους νέους, αλλά με την επέκταση του online εμπορίου τα second-hand shops γνώρισαν και αυτά πρωτοφανή ανάπτυξη – και πλέον τα ρούχα που πωλούνται δεν χαρακτηρίζονται ως «από δεύτερο χέρι» αλλά ως "preloved” ή "vintage” – ένας όρος που προσδίδει ένα συναίσθημα αποκλειστικότητας και συχνά δικαιολογεί και μία πιο «τσιμπημένη» τιμή.

Γιατί είναι τόσο ελκυστικό το vintage;

Κατά την δημοσιογράφο μόδας Βαλεντίνα Χέρμπορτ τα vintage ρούχα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μοναδικότητας των νέων, υπό την έννοια ότι σήμερα η Gen-Z έχει – λόγω της παγκοσμιοποίησης – πολύ περισσότερες δυνατότητες επιλογής ρούχων και ως εκ τούτου ο κάθε νέος μπορεί να διαμορφώσει ιδίως μέσω των vintage ρούχων το δικό του ξεχωριστό και ιδιαίτερο στιλ.



Στην ψηφιακή εποχή τα trends διαδίδονται και επικρατούν πάρα πολύ γρήγορα – γι’ αυτό και παρ’ ότι τα Zara για παράδειγμα έχουν 100 διαθέσιμα προϊόντα, πωλούνται διαρκώς τα ίδια 20. Ως εκ τούτου πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να έχουν πολύ παρόμοιο στιλ – και αυτό ξενίζει αρκετά ιδίως τους νέους της Gen-Z.



Επιπλέον, όπως εξηγεί η Χέρμπορτ, για τους νέους είναι σημαντική και η ποιότητα του προϊόντος. Και η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στα παλαιότερα και τα σύγχρονα ρούχα είναι εμφανέστατη. Έτσι, αγοράζοντας vintage οι νέοι «αγοράζουν κάτι καλύτερο και μάλιστα σε χαμηλότερη τιμή».



Στη νέα γενιά παίζει ρόλο επίσης η βιωσιμότητα και οι συνθήκες παραγωγής των ρούχων – εξάλλου η βιομηχανία fast fashion δέχεται επικρίσεις εδώ και χρόνια για τις άθλιες εργασιακές συνθήκες, τους χαμηλούς μισθούς και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η γρήγορη μόδα είναι παντελώς απούσα από τα thrift shops. Και ούτως ή άλλως ακόμη και στα μεταχειρισμένα ρούχα υπάρχουν trends που διαδέχονται το ένα το άλλο.

Κάτι παραπάνω από μία μόδα;

Η Βαλεντίνα Χέρμπορτ θεωρεί πάντως πως ο ενθουσιασμός με τα vintage ρούχα είναι μία πολύ θετική εξέλιξη όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν vintage επιπλέον των ρούχων που παίρνουν από σύγχρονες αλυσίδες, όμως αυτοί αποτελούν τη μειονότητα. «Πιστεύω πως βρισκόμαστε σε μία κοινωνική καμπή. Οι άνθρωποι διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα των ποιοτικών second hand ρούχων και αποφασίζουν μακροπρόθεσμα να προτιμούν το vintage αντί του fast fashion», τονίζει η Χέρμπορτ.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.